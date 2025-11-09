Lance envolvendo Memphis em Corinthians x Ceará viraliza: 'Trapalhões'

O Corinthians saiu atrás do placar contra o Ceará, neste domingo (9), na Neo Química Arena, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante o confronto, o atacante Memphis protagonizou uma jogada junto com o zagueiro André Ramalho, que viralizou nas redes sociais.

O lance aconteceu durante o primeiro tempo do confronto. Na ocasião, o clube paulista perdia a partida por 1 a 0, quando Memphis teve uma falta perigosa, na entrada da área, para bater. O holandês optou por finalizar rasteiro, no canto do goleiro, tirando da barreira.

Contudo, a ação pegou o zagueiro André Ramalho de surpresa. O defensor, que estava alinhado ao lado da barreira adversária, tentou se esquivar da finalização do companheiro, mas não conseguiu, e assim, bloqueou a finalização. O lance viralizou nas redes sociais; veja a repercussão abaixo:

Com foi Corinthians x Ceará?

Texto por: Vinícius Harfush

O confronto teve domínio do Corinthians ao longo dos 90 minutos, mas faltou efetividade em campo para balançar as redes. Do outro lado, o Ceará teve uma única grande chance no primeiro tempo e marcou, o que tornou o cenário confortável para a equipe seguir explorando os contra-ataques e manter a vantagem no placar.

Com o resultado, o alvinegro cearense também chegou a 42 pontos na 12ª posição e ultrapassando o Corinthians, que também tem 42 pontos mas perde no critério de desempate de saldo de gols, caindo para 13º. O Vovô tem um de saldo positivo e o Timão três negativos. A pontuação mantém os times a nove pontos de distância do Fluminense, que abre a zona de classificação para a Libertadores com 51 pontos.

