menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Lance envolvendo Memphis em Corinthians x Ceará viraliza: 'Trapalhões'

Equipes se enfrentaram pela 33ª rodada do Brasileirão

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/11/2025
17:52
Atualizado há 2 minutos
Memphis em ação pelo Corinthians em partida contra o Ceará, pela 33ª rodada do Brasileirão (Foto: Vitor Vidal/AgÃªncia F8/Gazeta Press)
imagem cameraMemphis em ação pelo Corinthians em partida contra o Ceará, pela 33ª rodada do Brasileirão (Foto: Vitor Vidal/AgÃªncia F8/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Corinthians saiu atrás do placar contra o Ceará, neste domingo (9), na Neo Química Arena, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante o confronto, o atacante Memphis protagonizou uma jogada junto com o zagueiro André Ramalho, que viralizou nas redes sociais.

continua após a publicidade

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O lance aconteceu durante o primeiro tempo do confronto. Na ocasião, o clube paulista perdia a partida por 1 a 0, quando Memphis teve uma falta perigosa, na entrada da área, para bater. O holandês optou por finalizar rasteiro, no canto do goleiro, tirando da barreira.

Contudo, a ação pegou o zagueiro André Ramalho de surpresa. O defensor, que estava alinhado ao lado da barreira adversária, tentou se esquivar da finalização do companheiro, mas não conseguiu, e assim, bloqueou a finalização. O lance viralizou nas redes sociais; veja a repercussão abaixo:

continua após a publicidade

Com foi Corinthians x Ceará?

Texto por: Vinícius Harfush

O confronto teve domínio do Corinthians ao longo dos 90 minutos, mas faltou efetividade em campo para balançar as redes. Do outro lado, o Ceará teve uma única grande chance no primeiro tempo e marcou, o que tornou o cenário confortável para a equipe seguir explorando os contra-ataques e manter a vantagem no placar.

Com o resultado, o alvinegro cearense também chegou a 42 pontos na 12ª posição e ultrapassando o Corinthians, que também tem 42 pontos mas perde no critério de desempate de saldo de gols, caindo para 13º. O Vovô tem um de saldo positivo e o Timão três negativos. A pontuação mantém os times a nove pontos de distância do Fluminense, que abre a zona de classificação para a Libertadores com 51 pontos.

continua após a publicidade
Galeano Corinthians x Ceará Brasileirão 33ª rodada
Galeano comemora gol em cima do Corinthians pelo Brasileirão. (Foto: Marcus Viniccius Silva Nascimento/MyPhoto Press/Gazeta Press)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias