Rizek elogia trabalho de Filipe Luís após título da Copa do Brasil

André Rizek elogiou o técnico Filipe Luís e parabenizou o Flamengo pelo título da Copa do Brasil (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/11/2024 - 06:30 • Rio de Janeiro (RJ)

No último domingo (10), o Flamengo conquistou seu quinto título da Copa do Brasil. O Rubro-Negro venceu o Atlético-MG por 1 a 0 (4 a 1, no placar agregado), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Após a conquista, o jornalista André Rizek, do SporTV, elogiou o trabalho do técnico Filipe Luís à frente do time Carioca.

Comentários de Rizek sobre Filipe Luís

- O título de um grande elenco, de jogadores muito decisivos - com a assinatura de um treinador que fez a diferença em quase todas as decisões. Filipe Luís resgatou a força (adormecida) no Rubro-Negro e "termina" com brilho uma temporada que se encaminhava pura decepção. Parabéns ao Flamengo. Foi campeão e ganhou um técnico de muito futuro também - disse.

Como foi o jogo?

As chances de gol do primeiro tempo foram poucas e raramente perigosas. A melhor delas foi do Flamengo, em cabeceio de Arrascaeta que passou perto do gol.

Apesar de precisar vencer por pelo menos dois gols de diferença, o Atlético-MG não conseguiu impor seu ritmo na primeira etapa. Por outro lado, a boa atuação coletiva do Flamengo, inibiu as ações do Galo, deixando o Rubro-Negro "confortável na partida".

O Atlético-MG voltou para o segundo tempo, no tudo ou nada. De início, o time ganhou mais poder ofensivo, mas a exemplo do que foi na primeira etapa, a equipe não conseguiu transformar em chances claras em gol.

Quem conseguiu marcar foi o Flamengo, que aproveitou o abafa da equipe atleticana, e fez o gol, em um conta-ataque puxado pelo Gonzalo Plata, que deixou driblou Saravia e, de cavadinha, sacramentou o título do Flamengo.

Flamengo conquista o título da Copa do Brasil de 2024 (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

O que vem pela frente?

Depois de decidirem a Copa do Brasil, Flamengo e Atlético-MG voltam a se encontrar na próxima quarta-feira (13), às 20h, no Maracanã, em jogo isolado válido pela 33ª rodada do Brasileirão. O Flamengo é 5º colocado, com 58 pontos, enquanto o Atlético-MG ocupa a 11ª posição, com 41.

