Lance Final: Léo Jardim falha, e Vasco perde para o Bragantino no Brasileirão

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/04/2024 - 21:20 • Bragança Paulista (SP)

O Vasco conheceu a sua primeira derrota no Brasileirão na noite desta quarta-feira (17), no Estádio Nabi Abi Chedid. A derrota por 2 a 1 começou com a falha de Léo Jardim no início do primeiro tempo e, com isso, o plano de jogo foi comprometido desde os minutos iniciais. Laquintana e Vitinho marcaram para o Massa Bruta, enquanto Vegetti diminuiu para o Cruz-Maltino. Confira a análise completa do "Lance Final" no player acima.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

FICHA TÉCNICA:

BRAGANTINO 2 X 1 VASCO

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 17 de abril de 2024, às 19h (horário de Brasília);

📍 Local: Estádio Nabi Abib Chedid, em Bragança Paulista (SP);

🟨 Arbitragem: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (FIFA-MG);

🟥 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (FIFA-MG) e Fernanda Kruger (FIFA-MT)

📺 VAR: Carlos Eduardo Braga (FIFA-SC).

RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Pedro Caixinha)

Lucão; Andrés Hurtado, Douglas Mendes, Luan Cândido e Guilherme Lopes; Raul (Jadsom Silva), Gustavinho (Bruninho), Juninho Capixaba (Vitinho); Laquintana, Eduardo Sasha (Thiago Borbas) e Henry Mosquera (Eric Ramires).

VASCO (Técnico: Ramón Díaz)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor (Maicon), Léo e Lucas Piton; Sforza, Galdames (Clayton) e Mateus Carvalho (Zé Gabriel); Rossi (Rayan), David (Adson) e Vegetti

Vasco conhece a primeira derrota no Brasileirão (Foto: Diogo Reis/AGIF)