Rizek detona fechamento de portões para Cruzeiro x Palmeiras: ‘Vexame’

O jornalista André Rizek, do Sportv, criticou a decisão da CBF em fechar os portões para a partida entre Cruzeiro e Palmeiras. A medida aconteceu após as autoridades de Minas Gerais exigirem o jogo com torcida única. As equipe se enfrentam pela 37ª rodada do Brasileirão, nesta quarta-feira (4), às 21h30, no Estádio Mineirão.

Ao analisar o caso durante o programa Seleção Sportv, Rizek afirmou que o Cruzeiro está sendo duplamente prejudicado na decisão. Ele relembrou o conflito entre torcidas do Palmeiras e Cruzeiro, que aconteceu no dia 27 de outubro, em uma rodovia federal, na altura da cidade de Mairiporã (SP). Na ocasião, uma organizada do Alviverde realizou uma emboscada contra um outra do clube mineiro. O conflito gerou uma morte e deixou 20 feridos.

- Cruzeiro foi duplamente prejudicado. Porque o clube teve um torcedor assassinado, por um crime realizado pela torcida do Palmeiras, e por conta disso, não vai poder ter torcedores no próprio jogo. É vexame. É uma definição indefensável em qualquer ponto de vista - iniciou o jornalista.

Além disso, Rizek destacou que a polícia segue investigando o crime. Na manhã desta terça-feira (3), as autoridades de São Paulo realizaram dez prisões de torcedores do Palmeiras, que são suspeitos de terem arquitetado a emboscada criminosa. Para o comunicador, apenas a prisão dos responsáveis pode sanar o problema dos conflitos entre torcidas de clubes no Brasil.

- Hoje prenderam alguns dos criminosos. Para mim, esta é a única forma de combater essa violência. Punindo os responsáveis e não o clube. Infelizmente, morre gente por conta de futebol no Brasil. Só que esta morte, aconteceu a quilômetros de um estádio, em um dia que se quer teve jogo entre os clubes. Que sentido faz punir o clube por conta disso? Se fosse ao contrário, em um estádio, aí sim, a responsabilidade seria do clube - concluiu.

A decisão da CBF

Por conta da emboscada realizada por uma organizada do Palmeiras contra o Cruzeiro em uma rodovia federal, na altura da cidade de Mairiporã (SP), no último dia 27 de outubro, o Ministério Público de Minas Gerais estipulou o banimento da torcida do Alviverde no estado. Desta forma, foi solicitado à CBF a realização de uma partida de torcida única.

Contudo, a Entidade negou a solicitação e determinou que o confronto entre Cruzeiro e Palmeiras seria realizado, nesta quarta-feira (4), às 21h30, no Mineirão, com portões fechados. Esta é a decisão até o momento da publicação desta matéria. Ela ainda pode ser revertida através de uma liminar na Justiça de Minas Gerais, oq eu ainda não aconteceu.