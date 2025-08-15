Torcedores reagem à estreia de promessa no Liverpool: ‘Vai se adaptar’

O Liverpool confirmou o dever de casa e venceu o Bournemouth, por 4 a 2, na estreia da Premier League, nesta sexta-feira (15). A partida marcou a estreia de quatro reforços dos Reds para a temporada 2025/26: Wirtz, Ekitike, Kerkez e Frimpong.

continua após a publicidade

➡️ Europeus contestam decisão da arbitragem na estreia do Liverpool: ‘Não dá para confiar’

Contratado por 116 milhões de libras (cerca de R$ 870 milhões), junto ao Bayer Leverkusen, o meia Florian Wirtz, se tornou o jogador mais caro do futebol inglês. No entanto, a partida tímida do alemão foi bastante destacada pelos torcedores nas redes sociais. Confira.

O Liverpool vai em busca do bicampeonato da Premier League, nesta temporada. Com gols de Ekitike, Gakpo, Chiesa e Salah, os Reds somaram os primeiros três pontos na competição e voltam a campo na próxima segunda-feira (25), às 16h, contra o Newcastle.

continua após a publicidade

Wirtz foi anunciado pelo Liverpool (Foto: Reprodução)

Homenagens para Diogo Jota no jogo do Liverpool

A primeira partida do Liverpool na temporada 2025/26 foi marcada por uma série de homenagens ao atacante Diogo Jota e seu irmão, André Silva, que sofreram um acidente fatal em julho. Durante a entrada das equipes em campo, a torcida dos Reds preparou um belíssimo mosaico com as iniciais de seus nomes e números utilizados pela dupla, enquanto jogadores.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

As homenagens não pararam por aí. Antes da bola rolar, a torcida do Bournemouth também estendeu uma bandeira em homenagem a Diogo Jota. Além disso, seus ex-companheiros de equipe comemoram os gols do Liverpool fazendo o número 20 com as mãos, em alusão a camisa utilizada pelo atacante português.