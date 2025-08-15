Europeus contestam decisão da arbitragem na estreia do Liverpool: ‘Não dá para confiar’

Liverpool e Bournemouth se enfrentam no Anfield, na partida de estreia da Premier League e o atual campeão inglês vai levando a melhor com um gol e uma assistência do atacante francês Ekitike. No entanto, outro lance envolvendo a nova contratação dos Reds movimentou as redes sociais, nesta sexta-feira (15).

Aos 14 minutos da primeira etapa, o atacante de 23 anos disputou com a defesa adversária dentro da área e viu o zagueiro Senesi tocar com a mão na bola. O lance revoltou os torcedores do Liverpool, que descontaram a decisão em cima do árbitro Anthony Taylor. Confira.

O Liverpool vai em busca do bicampeonato da Premier League, nesta temporada. Jogando sob seus domínios, a equipe comandada pelo holandês Arne Slot, vai conquistando sua primeira vitória na competição, contra o Bournemouth.

Homenagens para Diogo Jota no jogo do Liverpool

A primeira partida do Liverpool na temporada 2025/26 foi marcada por uma série de homenagens ao atacante Diogo Jota e seu irmão, André Silva, que sofreram um acidente fatal em julho. Durante a entrada das equipes em campo, a torcida dos Reds preparou um belíssimo mosaico com as iniciais de seus nomes e números utilizados pela dupla, enquanto jogadores.

As homenagens não pararam por aí. Antes da bola rolar, a torcida do Bournemouth também estendeu uma bandeira em homenagem a Diogo Jota. Além disso, seus ex-companheiros de equipe comemoram os gols do Liverpool fazendo o número 20 com as mãos, em alusão a camisa utilizada pelo atacante português.

