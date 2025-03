O Corinthians foi eliminado pelo Barcelona de Guayaquil da fase preliminar da Libertadores, na última quarta-feira (12), na Neo Química Arena, e o jornalista André Rizek aproveitou para comentar sobre o jogo após o apito final. O apresentador da Globo criticou a atuação de Garro, Memphis e Yuri Alberto, apagados na partida.

- Quase deu... Mas foi só na base da empolgação. Corinthians não jogou nada no 2o tempo, com um homem a mais. Garro muito mal. Memphis parecia cansadíssimo desde cedo - como Yuri Alberto. De bom mesmo, só Carillo e Martinez. Esses jogaram. O Corinthians conseguiu ser eliminado por um adversário muito inferior.

O Barcelona-EQU se classificou pela vitória no jogo de ida, na última semana, por 3 a 0. Mesmo com a vitória por 2 a 0 na Neo Química Arena, o resultado não foi o suficiente para o Corinthians reverter a derrota por três gols de diferença no Equador.

Neste cenário, o Corinthians se despediu da Libertadores de 2025. Sem acesso a principal competição continental, o clube agora se junta aos brasileiros Cruzeiro, Vasco, Vitória, Atlético-MG, Fluminense e Grêmio na disputa pela Copa Sul-Americana. O Alvinegro agora volta às forças para os dois jogos da final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras.

Rizek criticou a atuação de Garro, Memphis e Yuri Alberto, no jogo do Corinthians contra o Barcelona-EQU (Foto: Miguel Schincariol/AFP)

Números do trio do Corinthians no jogo contra o Barcelona-EQU

Rodrigo Garro:

90 minutos jogados

1 assistência

46/58 passes certos (79%)

9 passes decisivos

5/16 cruzamentos certos (31%)

3 dribles certos

2 desarmes

6 duelos ganhos (50%)

1 falta sofrida

Nota Sofascore 8.4

Memphis:

90 minutos jogados

20/28 passes certos (71%)

0/3 finalizações no gol

1 passe decisivo

1 drible certo

2/2 passes longos certos

2 desarmes

4 duelos ganhos (44%)

1 falta sofrida

Nota Sofascore 7.0

Yuri Alberto:

90 minutos jogados

9/13 passes certos (69%)

3/6 finalizações no gol (50%)

5 duelos ganhos (83%)

1 falta cometida

Nota Sofascore 7.5

