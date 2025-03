Eliminação pesa, e Paulistão vira última chance para Ramón Díaz no Corinthians

O Corinthians não conseguiu reverter uma desvantagem de três gols de diferença contra o Barcelona de Guayaquil e está fora da Libertadores. O Timão venceu o adversário por 2 a 0 nesta quarta-feira (12), na Neo Química Arena, mas a derrota por 3 a 0, no jogo de ida no Equador, foi determinante para a eliminação da equipe.

Ramón Díaz voltou a ser contestado internamente com a eliminação. A atuação ruim do time no jogo de ida da Pré-Libertadores o fez balançar no cargo. O que garantiu sua permanência foi a vitória sobre o Santos por 2 a 1, que classificou o Corinthians para a final do Paulistão.

A troca no comando técnico, em meio à chance de conquistar um título, foi vista como um erro. Assim, o treinador terá a oportunidade de disputar as finais e, caso vença, seguirá no comando do Corinthians. A decisão do torneio será contra o Palmeiras.

Após o confronto, Augusto Melo foi questionado sobre a continuidade de Ramón Díaz. O presidente do Corinthians evitou comentar sobre a permanência do treinador, mas admitiu que haverá uma reavaliação.

— Estou pensando no jogo de domingo. Acabou o jogo, a gente está focado, conversamos no vestiário, amanhã também iremos sentar e avaliar tudo o que aconteceu, tudo que vem acontecendo. Estamos mais focados no jogo de domingo, a parte técnica a gente vai avaliar mais para frente — disse o dirigente na zona mista da Neo Química Arena.

Ramón Díaz é questionado no comando do Corinthians (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Decisão do Paulistão

Corinthians e Palmeiras começam a decidir o título no próximo domingo (16), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque. O jogo de volta será no dia 27 de março, quinta-feira, após o final da Data Fifa, na Neo Química Arena.