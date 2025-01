Rizek aponta consequência de saída de Luiz Henrique e manda recado ao atacante

A possível saída de Luiz Henrique do Botafogo rumo ao Lyon foi assunto no programa "Seleção Sportv" nesta quinta-feira (2). A jornalista Ana Thaís Matos afirmou que a ida para o clube francês pode significar a perda da vaga na Seleção Brasileira. A declaração foi corroborada por André Rizek, que classificou o Lyon como um clube "pequeno" para o jogador.

- Eu sinto pela saída do Luiz Henrique. E acho que a vaga dele na Seleção Brasileira começa a ficar abalada. Eu lamento a saída dele nesse momento, nesse semestre. Corre risco de ficar sem vaga na Seleção. Essa Data Fifa de março vai ser muito importante. Lamento - disse Ana Thaís Matos.

- Concordo. Acho que o Lyon está pequeno para a bola do Luiz Henrique hoje. Quando era jogador do Bétis, vivia bom momento, mas não era indispensável na Seleção. Vem para o Botafogo, tem protagonismo e eu acho que agora ele é titular da Seleção. Conseguiu isso jogando no Brasil. Tem que escolher bem para onde vai, acho o Lyon pequeno para ele agora - completou Rizek.

Por conta de seu grande desempenho com o Botafogo, Luiz Henrique chegou à Seleção Brasileira e disputou seis partidas com a Amarelinha. Nesse período, o jogador balançou as redes duas vezes e contribuiu com uma assistência. Assim como o Alvinegro, o Lyon também pertence a Eagle Football, do empresário norte-americano John Textor.