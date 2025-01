Copinha 2025: Cruzeiro e Botafogo são os destaques do primeiro dia de competição

A Copinha 2025 começa nesta quinta-feira (2), abrindo o calendário esportivo do ano no Brasil. Considerada a maior competição de base do país, a 55ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior terá 138 clubes disputando o título, e Cruzeiro e Botafogo são os destaques da rodada de abertura.

O Cruzeiro, vice-campeão na edição passada, encara o Real Brasília às 18h, em São Carlos, sede do Grupo 13. É a primeira edição da Copa São Paulo do time celeste após a mudança de comando na SAF do Cruzeiro. A equipe mineira, comandada por Luciano Dias, aposta nos talentos do meia Jhosefer, provável capitão, e do atacante Kaike Kenji, filho do ex-lateral Kléber, na busca pelo bicampeonato. A Raposa terá ainda mais dois desafios na primeira fase: enfrenta o Imperatriz-MA no dia 5 e o São Carlos, time da casa, no dia 8.

Cruzeiro é o atual vice-campeão da Copinha (Foto: Alexandre Battibugli/Ag. Paulistão)

Já o Botafogo entra em campo às 21h30, contra o Fast Clube, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, pelo Grupo 1. Apesar de nunca ter conquistado a Copinha, o clube carioca busca fazer história em 2025. O destaque da equipe é o lateral-esquerdo Kaique, de apenas 17 anos, que já é considerado uma joia em General Severiano. Versátil e habilidoso, o jovem é um dos principais nomes para acompanhar na competição.

A rodada inaugural ainda reserva outros confrontos: São Carlos x Imperatriz, Mirassol x Rio Branco-ES, Criciúma x Capitão Poço e Votuporanguense x Floresta. Todas as partidas da competição serão transmitidas ao vivo por plataformas como SporTV, Paulistão (YouTube) e CazéTV, ampliando o alcance da competição.

A final está marcada para 25 de janeiro e vai acontecer na Mercado Livre Arena Pacaembu, no dia do aniversário de São Paulo. Durante todo o mês de janeiro, os olhos dos torcedores estarão voltados para o futuro do futebol brasileiro.

Confira os jogos da rodada de abertura da Copinha:



15h15 – São Carlos x Imperatriz – Paulistão (YouTube)

16h45: Mirassol x Rio Branco (ES) – Paulistão (YouTube)

18h00: Cruzeiro x Real Brasília (DF) – CazéTV

19h00: Criciúma x Capitão Poço – SporTV

19h15: Votuporanguense x Floresta – Paulistão (YouTube)

21h30: Botafogo x Fast Clube – SporTV