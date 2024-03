Rizek analisa eliminação do Vasco e aponta o craque do Cruzmaltino no Carioca

André Rizek é jornalista no SporTv(Foto: Reprodução/SporTV)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/03/2024 - 19:24 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco foi eliminado na semifinal do Campeonato Carioca pelo Nova Iguaçu neste domingo (17). Com isto, o jornalista André Rizek comentou em suas redes sociais sobre a duelo da final do campeonato.

- Não tem discussão que passaram os times de melhor futebol do Carioca para a final, como, aliás, mostrou a classificação da Taça Guanabara. O Nova Iguaçu está a um abismo de distância do Flamengo. Mas foi melhor que Vasco, Fluminense e Botafogo com alguma folga… - escreveu o apresentador.

A partida terminou em 1 a 0 para o Nova Iguaçu. Apesar da eliminação, o jornalista também apontou a melhor atuação no Vasco durante a campanha.

- De novo, o craque do Vasco em um campeonato é sua torcida. Foi assim na Série B, foi assim no Brasileiro do ano passado. Foi assim no Carioca. É sempre assim - comentou Rizek.