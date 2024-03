Ramón Díaz pede desculpas, aponta culpado em eliminação do Vasco, mas admite: ‘Orgulhoso’

Ramón Díaz se responsabilizou pela derrota do Vasco para o Nova Iguaçu (Felipe Duest/Pera Photo Press)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/03/2024 - 19:14 • Rio de Janeiro (RJ)

Técnico do Vasco, Ramón Díaz se desculpou com os torcedores após a eliminação do clube no Campeonato Carioca. O comandante também afirmou que é o maior culpado pela derrota para o Nova Iguaçu, mas demonstrou orgulho de seu elenco.

- Primeiro que estou orgulhoso da equipe. As duas últimas partidas não foi o Vasco que todos pretendiam. Os jogadores sabem que podemos dar mais, que podemos jogar melhor. Podíamos ter jogado muito melhor, porque o Vasco joga melhor. Encontramos um rival que se agrupou bem atrás. Mas da metade do campo para frente, não fomos claro, não encontramos o jogo e isso nos custou. O objetivo era passar, mas tenho confiança no clube, na equipe. Diante de uma dificuldade, tem que vir coisas melhores com o tempo. Pedimos desculpas aos torcedores. Mas creio que quando um se propõe a objetivos e não se cumpre, é porque alguma coisa falhou. Seguramente, quem mais falhou fui eu. Temos que seguir crescendo, trabalhando.

De acordo com o treinador, o Cruz-Maltino não conseguiu ser agressivo no setor ofensivo para criar chances claras de marcar gols. O comandante também revelou que espera a chegada de mais um reforço para o futuro.

- Nos três partidos que jogamos contra equipes grandes, jogamos com uma linha de três. E também na primeira partida da semifinal, mas vimos que não estava funcionando no ataque, como gostaríamos. Por isso colocamos mais um volante para ter mais jogo, mais pressão. Controlamos, mas faltou ser mais agressivo e mais contundente da metade do campo para frente. Ser torcedor de um clube não se apaga por um jogo perdido. Ao contrário. Isso nos obriga a seguir crescendo no que temos feito. Vamos fazer o melhor como sempre fizemos desde que chegamos.

Fora das finais do Campeonato Carioca, Ramón Díaz tem três semanas de trabalho com o elenco para a estreia do Brasileirão. O Cruz-Maltino também tem a Copa do Brasil em seu calendário na temporada de 2024.

CONFIRA OUTRAS RESPOSTAS DE RAMÓN DÍAZ:

PRAXEDES

- No Campeonato que o Vasco não cai, ele jogou muito bem com apoio, confiança. As pessoas têm que ter confiança na equipe que tem. Não temos outra equipe, esse é o time. O jogador sente a pressão, se sente insultado. Mas temos que ajudá-lo, tem que melhorar, tem 21 anos, é jovem.

PLANO DE JOGO

- Tivemos muito controle, mas somente uma ocasião com Galdames que finalizou e o goleiro mandou para fora. Foi a situação mais clara. A intensão era pressionar, mas ser mais agressivo. Isso faltou ao Vasco. A pressão existe. É um clube onde a pressão é constante. Deve-se ter paciência. Pedimos ao clube um volante e esperamos que possamos tê-lo, mas estamos contentes com o plantel.

ERROS

- Creio que o que mudou foi o tempo de recuperação que tivemos. Tivemos boa recuperação, bom trabalho, fizemos trabalhos táticos e mentais. Sabíamos que não era fácil. Eu fico com a insatisfação da metade do campo para frente. Temos que trabalhar muito mais. Isso vamos analisar vendo as imagens e vamos corrigir.

CALOR

- Não foi fácil o horário que jogamos. Fez muito calor. Mas isso não é desculpa. Creio que a maior dificuldade foi da metade do campo para frente. Não fomos claros no ataque, na profundidade. Necessitávamos ganhar. E em um erro que tivemos, sofremos o gol. Vamos tratar que os torcedores sofram o menos possível.

JOGOS CONTRA OS GRANDES

- Eu fico com as três últimas partidas que jogamos contra Fluminense, Flamengo e Botafogo. Fico com essa imagem, não com a de hoje. Para projetar o futuro, temos que ter essa atitude, essa agressividade, essa contundência que teve a equipe. E é necessário trabalhar, ter confiança. O mercado fechou salvo para jogadores internos e estou feliz com o plantel. Não estivemos como outras vezes. Por isso, tivemos poucas ocasiões.

NOVA IGUAÇU

- Eles se agruparam bem, nós não fomos claros e isso nos custou. E o gol que fizeram foi um erro muito pontual. Isso temos que corrigir, porque uma equipe grande tem que corrigir seus erros. Teremos tempo para trabalhar e tratar de melhorar. Seguramente, vamos melhorar muito, porque temos características com características que eu gosto.