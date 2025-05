O ex-jogador Rivaldo não poupou elogios ao atacante Yuri Alberto, do Corinthians. O camisa 9 do Timão vive grande fase e tem alcançado marcas expressivas com a camisa alvinegra: tornou-se o artilheiro do clube no século, com 68 gols, e igualou Romero como maior goleador da Neo Química Arena, com 43 gols.

- Sempre gostei dele. É claro que de um ano para cá as coisas só vêm melhorando com ele nesse grupo. Yuri Alberto é um jogador que sabe fazer gol, um jogador de área que tem a característica que os torcedores do Corinthians gostam, que briga pela bola e sempre dá 100% de si nas partidas - afirmou em entrevista à Betfair.

Falando sobre ele ser considerado um alvo frequente de clubes europeus por conta de seus gols decisivos, Rivaldo disse que vê o atleta se tornar um grande ídolo da torcida alvinegra, merecendo mais uma chance com a camisa amarelinha da Seleção Brasileira.

- Ele (Yuri Alberto) tem muita coisa para fazer ainda dentro do Corinthians. Seguindo da maneira que ele está jogando, vai se tornar um grande ídolo da torcida do Corinthians porque é um jogador que faz gol, um jogador que nos momentos difíceis quando o Timão necessita tá sempre presente, dando entrevistas quando o time não joga bem, além de marcar gols decisivos para o clube - aponta.

- Yuri Alberto é um jogador que eu gosto muito da maneira que joga, é um jogador que até merece alguma convocação para a Seleção, tanto ele como do Pedro do Flamengo, são jogadores que merecem ter uma chance para podermos ver como vai ser o comportamento deles dentro da Seleção Brasileira - finalizou Rivaldo.

Yuri Alberto comenta empate do Corinthians na Libertadores

Elogiado por Rivaldo, Yuri Alberto foi titular no empate em 1 a 1 contra o América de Cali (COL), na Neo Química Arena, em partida válida pela 4ª rodada da Conmebol Sul-Americana. O resultado deixou o Timão em situação complicada na competição.

Com a igualdade no placar, o Corinthians permanece na terceira posição do Grupo C e não tem mais chances de ultrapassar o América de Cali, segundo colocado, mesmo após o confronto direto.

- Infelizmente não era o resultado que a gente buscava. Jogamos em casa, com o apoio do nosso torcedor, criamos bastante, e acho que merecíamos sair com a vitória. Tomamos um gol cedo no segundo tempo e isso acabou complicando. Mas não faltou esforço, nem entrega. Todo mundo se doou, lutou até o fim. Eu fico com o sentimento de que ainda temos espaço pra crescer e vamos continuar trabalhando forte por essa classificação. Agradeço a Deus por mais uma partida e ao torcedor que, mesmo num momento difícil, segue ao nosso lado - declarou Yuri.