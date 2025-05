Com Garro em campo, Corinthians se reapresenta de olho no Mirassol

O Corinthians se reapresentou no CT Dr. Joaquim Grava, nesta quarta-feira (7), um dia após o amargo empate por 1 a 1 contra o América de Cali, na Neo Química Arena, pela Sul-Americana. A novidade foi a presença de Rodrigo Garro em campo, onde fez trabalhos de fisioterapia.

O Timão se prepara para enfrentar o Mirassol, no sábado (10), no interior paulista, pelo Campeonato Brasileiro. O confronto será no estádio Campos Maia, e é válido pela oitava rodada da competição nacional.

Como foi o treino?

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos contra o América de Cali ficaram limitados a uma tarefa regenerativa na parte interna do CT. Os demais foram ao gramado, onde fizeram aquecimento, trabalho de passes e, por fim, de marcação pressão. No campo ao lado, os goleiros treinaram sob orientação dos preparadores Marcelo Carpes e Luiz Fernando dos Santos.

Após as atividades iniciais, os jogadores trabalham sobre supervisão de Dorival Júnior. Houve atividade de enfrentamento em campo reduzida, com foco na organização ofensiva e defensiva. Os jogadores do sistema defensivo fizeram treinos de movimentação e posicionamento, além de finalizações com meio-campistas e atacantes.

Dorival Júnior comandou a atividade do Timão (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Rodrigo Garro

O meia não entra em campo desde o dia 27 de março, na final do Paulistão. O argentino se recupera de uma tendinopatia patelar no joelho direito. Nesta quarta-feira (7), o atleta iniciou a transição física sobre a supervisão dos fisioterapeutas Bruno Gorgatte e Amil Henrique. Foram apenas os primeiros contatos com a bola.

Dorival Júnior assumiu o comando do clube alvinegro na última semana e ainda não pôde contar com o jogador, um dos pilares das boas campanhas recentes do Corinthians, na reta final do Brasileirão, e no Campeonato Paulista.