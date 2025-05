Rivaldo dispara sobre brasileiro: ‘Vai ser treinador da Seleção em algum momento’

A Seleção Brasileira segue sem treinador desde a demissão de Dorival Júnior, após a derrota por 4 a 1 para a Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Desde então, diversos nomes estão sendo especulados para comandar a amarelinha. Na opinião do pentacampeão do mundo, Rivaldo, existe um nome que pode assumir esse lugar em algum momento: Rogério Ceni, do Bahia.

- Acredito que o Rogério Ceni vai ser treinador da Seleção Brasileira em algum momento, com certeza. O Rogério já mostrava que seria um grande treinador quando jogamos juntos no São Paulo. Ele estava sempre muito preocupado em passar instruções para os jogadores, conversava muito com os técnicos e eles ouviam a opinião dele de como o time poderia se posicionar e trabalhar dentro de campo. Sabia que mais cedo ou mais tarde ele iria bem como treinador, mesmo passando por momentos difíceis como já passou, mas isso é normal no começo da carreira de qualquer técnico, mas tenho plena confiança no trabalho dele - disse Rivaldo, que seguiu:

- Como nordestino fico feliz demais em ver o Bahia jogando bem e, ver um amigo como o Rogério fazendo um bom trabalho me deixa muito contente. Quando você olha os jogadores, a estrutura que o time construiu nos últimos anos e as pessoas que chegaram graças a esses investimentos que o time tem feito, o Bahia ficou muito forte e acho que ter insistido e confiado no trabalho do Rogério Ceni foi uma grande decisão.

Rogério Ceni comanda o Bahia (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

Quem será o próximo técnico da Seleção Brasileira?

Livre no mercado de transferências, Jorge Jesus tem caminho livre para assinar contrato com a CBF após a saída de Dorival Júnior e a falta de acordo com Carlo Ancelotti, que segue no Real Madrid. O treinador vê o sonho de treinar o Brasil cada vez mais perto. Anteriormente, o vínculo do português com o Al-Hilal fez com que a federação nem abrisse conversa.

No entanto, a reportagem do Lance! apurou que, enquanto a entidade brasileira manteve conversas por Ancelotti, Jorge Jesus não foi procurado oficialmente para treinar a Seleção Brasileira.

