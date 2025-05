Fifa: Trump se surpreende com notícia de que Rússia está banida

Durante uma reunião com o presidente da Fifa, Gianni Infantino, na terça-feira (5), Donald Trump demonstrou surpresa ao ficar sabendo da exclusão da Rússia da Copa do Mundo de 2026 após ser punida pela entidade como consequência da invasão da Ucrânia. A competição, que será sediada nos Estados Unidos, México e Canadá, não contará com a participação do país.

- Não sabia. Isso está correto? - questionou Trump a Infantino após ser perguntado por jornalistas presentes na entrevista coletiva.

Gianni Infantino, então, revelou que a punição será encerrada assim que a guerra entre Rússia e Ucrânia seja cessada.

- Por enquanto, estão impedidos de jogar, mas esperamos que algo aconteça e que haja paz para que a Rússia possa ser readmitida - respondeu o dirigente da Fifa.

Donald Trump concordou que a guerra entre Rússia e Ucrânia deve ser encerrada o mais rápido possível.

- Ele é o chefe, nada tenho a ver com essa decisão. Mas talvez seja um bom incentivo, não é? Queremos que eles parem (a guerra). 5000 jovens são mortos por semana - declarou o presidente dos Estados Unidos.

A Copa do Mundo de 2026 ocorrerá na América do Norte (Estados Unidos, México e Canadá), de 11 de junho a 19 de julho do próximo ano. O torneio contará com a participação de 48 seleções competindo pelo título mundial. A Argentina é a atual campeã.