Rizek revela boa notícia para o Flamengo, mas faz alerta: ‘É assustador’

O Flamengo encara o Central Córdoba, da Argentina, na noite desta quarta-feira (7), pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. A equipe rubro-negra precisa pontuar no Estadio Único Madre de Ciudades, em Santiago del Estero (ARG), para melhorar a sua situação na competição. De olho no confronto, Rizek fez alerta ao Rubro-Negro, mas também deu boa notícia.

- Eu tenho uma má e uma boa notícia para o Flamengo, que hoje joga uma partida importantíssima de Libertadores na Argentina. A boa notícia é que o Flamengo tá vacinado. Viu o que o Central Córdoba fez no Maracanã, e eu imagino que vai se preparar muito melhor pro jogo de hoje. Aliás, diria que o Flamengo está duplamente vacinado. Porque das três derrotas que o time tem sob o comando do Filipe Luís, em comum a elas — ou pelo menos contra o Central e contra o Cruzeiro — foi que os adversários pressionaram o Flamengo na saída de bola. E certamente o Filipe Luís tá pensando algum remédio pra isso. Pra acontecer hoje algo diferente daquilo que se viu no Maracanã contra o Central Córdoba e domingo contra o Cruzeiro no Mineirão - disse Rizek, que seguiu com o alerta:

- A má notícia é o retrospecto dos clubes argentinos contra os nossos em 2025. É assustador. Em diferentes competições, foram 12 jogos envolvendo times brasileiros e times argentinos. Sete vitórias dos argentinos, uma só vitória de time brasileiro e quatro empates. Olha a diferença de gols: os caras marcaram na gente 16 gols na soma desses confrontos, e a gente só machucou eles seis vezes.

Como explicitado por Rizek, os times brasileiros não tem tido a mesmoa vantagem que o torcedor se acostumou nos últimos anos. O jornalista explicou o motivo.

- Como a diferença financeira segue abissal, os times argentinos não deram um salto do ano passado pra esse. A única explicação pra isso é que eles estão se preparando melhor que a gente pra esses jogos. Eles estão estudando melhor os times brasileiros, e eles vêm mais preparados mesmo pros jogos. Eu tô vendo times inferiores aos nossos dominarem as partidas — como o Central Córdoba no Maracanã - finalizou o comentarista.

Tudo sobre o jogo entre Central Córdoba e Flamengo pela Libertadores (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

CENTRAL CÓRDOBA X FLAMENGO

4ª RODADA - FASE DE GRUPOS - LIBERTADORES

📆 Data e horário: quarta-feira, 7 de maio de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Estadio Único Madre De Ciudades, em Santiago del Este (ARG);

📺 Onde assistir: TV Globo e Paramount+ (streaming);