Repórter do Prime Video, André Hernan fecha acordo com a ESPN; entenda

Jornalista com longa passagem pela Globo, André Hernan fechou acordo com a ESPN para atuar no meio digital da emissora. Segundo o colunista Flávio Ricco, do portal "LeoDias", o profissional não terá exclusividade do canal esportivo da Disney. A informação foi confirmada pelo Lance!.

Além do trabalho na ESPN, Hernan seguirá atuando na Amazon Prime Video como repórter nas transmissões dos jogos do Brasileirão e da Copa do Brasil. Formado na Universidade São Judas, o jornalista de 44 anos, no entanto, deixará o portal "UOL", onde atuava desde setembro de 2022.

No Prime Video, Hernan é um dos principais repórteres ao lado de Mauro Naves, e esteve no Allianz Parque para transmissão de Palmeiras x Corinthians, na Copa do Brasil, na última quarta-feira (6).

André Hernan na Globo

Hernan pediu demissão da Globo em abril de 2022, após quase 20 anos de emissora. Na empresa, o jornalista cobriu grandes eventos, como Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, Libertadores, Campeonato Brasileiro e Eurocopa. O repórter também tem canal no Youtube com mais de 300 mil inscritos.