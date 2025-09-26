Rivaldo avalia Bola de Ouro e comenta sobre posição de Raphinha: ‘Merecia mais’

A premiação da Bola de Ouro segue provocando discussões no meio do futebol. Nesta semana, o evento organizado pela revista France Football consagrou o francês Ousmane Dembélé, do Paris Saint-Germain, como o melhor jogador da temporada. Após a premiação, Rivaldo concordou com o resultado, mas questionou a posição de outros atletas que brilharam na temporada, como o brasileiro Raphinha.

- A Bola de Ouro cada ano tem polêmica, porque cada um vê de um jeito. Mas sou de não tirar mérito de quem ganhou. O Dembélé fez campeonatos muito bons, muitos gols e assistências e conquistou tudo o que disputou. Ele foi o destaque do PSG e merece esse reconhecimento - disse, antes de completar.

- A única situação que achei um pouco triste foi a do Raphinha. Ele ficou em quinto, mas fez uma temporada incrível, sendo artilheiro da Champions e marcando muitos gols. Pelo o que fez, poderia estar numa colocação melhor ou até conquistar a própria Bola de Ouro. Não é fácil fazer o que ele fez, e para mim merecia mais destaque - analisou Rivaldo.

O craque brasileiro seguiu elogiando a temporada de Dembélé. Rivaldo lembrou que mesmo com Messi, Mbappé e Neymar, o PSG nunca havia conquistado uma Champions League. Reforçando ainda mais o feito do atacante francês, que foi protagonista no título inédito.

- O PSG já teve Messi, Mbappé e Neymar, mas nenhum conseguiu esse título. O Dembélé conseguiu, foi protagonista e tem todo o mérito por essa Bola de Ouro. Não podemos tirar isso dele - finalizou.

Rivaldo acredita em Bola de Ouro para Lamine Yamal

Embaixador da Betfair no Brasil, Rivaldo conquistou a Bola de Ouro em 1999, enquanto atuava pelo Barcelona. Para ele, Lamine Yamal, novo joia do futebol mundial, é um forte candidato ao prêmio no futuro. O ex-jogador acredita que o espanhol será mais decisivo que os astros Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

- O Yamal é um jogador de muito futuro, um menino que já se destacou bastante, fez grandes jogos e tem qualidade para ser Bola de Ouro já no próximo ano. Quando ele vencer, acredito que será muito mais decisivo em gols e assistências, como foram Cristiano Ronaldo e Messi no auge. Tem habilidade, carisma e todos torcem por ele - finalizou.