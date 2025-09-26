Lesão de titular da Seleção Brasileira preocupa torcedores: ‘Abalo total’

Nesta sexta-feira (26), o Barcelona informou que o atacante Raphinha sofreu uma lesão na coxa direita e ficará fora dos gramados por, pelo menos, três semanas. Com isso, o jogador desfalca a equipe comandada por Hansi Flick no duelo decisivo contra o PSG, na próxima quarta-feira (01), pela Uefa Champions League. Após o anúncio, os torcedores lamentaram a ausência do atacante da Seleção Brasileira nas redes sociais.

O Barcelona chega com uma lista extensa de lesionados para o confronto. Além de Raphinha, o goleiro Joan García passará por uma artroscopia e ficará fora dos gramados de quatro a seis semanas. A dupla se junta aos meias Gavi e Fermín López, ao lateral-esquerdo Alejandro Balde e a Lamine Yamal, todos em processo de recuperação de lesões.

Nas redes sociais, os torcedores lamentaram as lesões. Para um dos torcedores, a ausência do brasileiro pode ser resolvida com a entrada de Rashford. No entanto, há quem diga que sem Raphinha e Lamine Yamal, o Barcelona pode encontrar problemas. Confira abaixo.

A expectativa é que Raphinha possa estar à disposição da equipe após a Data Fifa, no próximo dia 18 de outubro, contra o Girona, pela 9ª rodada de La Liga. A única certeza é a ausência do atacante da Seleção Brasileira nos jogos contra Real Sociedad, em casa, e Sevilla, fora, pelo Campeonato Espanhol. Além do aguardado confronto contra o PSG, pela Liga dos Campeões.

Veja a lista de lesionados do Barcelona

Lamine Yamal (fase final de recuperação)

Alejandro Balde (fase final de recuperação)

Raphinha (3 semanas)

Fermín (3 semanas)

Joan García (4 a 6 semanas)

Gavi (4 a 5 meses)

