Flamengo

Pedro, do Flamengo, atinge marca de 100 gols no Maracanã

Atacante rubro-negro é o maior artilheiro do estádio após a reforma para Copa do Mundo de 2014

RJ - RIO DE JANEIRO - 25/08/2025 - BRASILEIRO A 2025, FLAMENGO X VITORIA - Pedro jogador do Flamengo comemora seu gol durante partida contra o Vitoria no estadio Maracana pelo campeonato Brasileiro A 2025. Foto: Jorge Rodrigues/AGIF
imagem cameraPedro comemora gol pelo Flamengo contra o Vitória (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/08/2025
21:31
Pedro chegou a 100 gols no Maracanã ao balançar a rede pelo Flamengo diante do Vitória nesta segunda-feira (25), em jogo válido pela 21ª rodada do Brasileirão. O camisa 9 fez o segundo do Mais Querido no duelo logo aos três minutos.

O centroavante rubro-negro é o primeiro a atingir a marca centenária desde a reforma do estádio para a Copa do Mundo de 2014. Assim, o ele é também o artilheiro do "Novo Maracanã", com 11 gols pelo Fluminense e 89 pelo Flamengo.

Em toda a história do estádio Jornalista Mário filho, Pedro se tornou, também nesta segunda-feira (25), o oitavo maior goleador, igualando Quarentinha, ídolo e maior artilheiro da história do Botafogo. Confira a lista abaixo, considerando apenas gols oficiais.

  1. Zico - 319 gols
  2. Roberto Dinamite - 201
  3. Romário - 190
  4. Doval - 112
  5. Luisinho Lemos - 108
  6. Jairzinho - 106
  7. Dida - 104
  8. Pedro - 100
  9. Quarentinha - 100
  10. Waldo - 98

FICHA TÉCNICA
FLAMENGO X VITÓRIA
21ª RODADA DO BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: segunda-feira, 25 de agosto, às 21h (de Brasília);
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro;
📺 Onde assistir Flamengo x Vitória: Premiere e Sportv;
🟨 Árbitro: Luís Fernandes de Lima (MG);
🚩 Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG);
🖥️ VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG).

ESCALAÇÕES
FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís):
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Saúl e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro

VITÓRIA (Técnico: Fábio Carille):
Lucas Arcanjo; Lucas Braga, Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon; Pepê, Ronald e Wendell; Erick, Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer.

