Pedro chegou a 100 gols no Maracanã ao balançar a rede pelo Flamengo diante do Vitória nesta segunda-feira (25), em jogo válido pela 21ª rodada do Brasileirão. O camisa 9 fez o segundo do Mais Querido no duelo logo aos três minutos.

continua após a publicidade

➡️ AO VIVO: Com início arrasador, líder Flamengo abre 2 a 0 no Vitória

O centroavante rubro-negro é o primeiro a atingir a marca centenária desde a reforma do estádio para a Copa do Mundo de 2014. Assim, o ele é também o artilheiro do "Novo Maracanã", com 11 gols pelo Fluminense e 89 pelo Flamengo.

Em toda a história do estádio Jornalista Mário filho, Pedro se tornou, também nesta segunda-feira (25), o oitavo maior goleador, igualando Quarentinha, ídolo e maior artilheiro da história do Botafogo. Confira a lista abaixo, considerando apenas gols oficiais.

continua após a publicidade

Zico - 319 gols Roberto Dinamite - 201 Romário - 190 Doval - 112 Luisinho Lemos - 108 Jairzinho - 106 Dida - 104 Pedro - 100 Quarentinha - 100 Waldo - 98

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X VITÓRIA

21ª RODADA DO BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: segunda-feira, 25 de agosto, às 21h (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro;

📺 Onde assistir Flamengo x Vitória: Premiere e Sportv;

🟨 Árbitro: Luís Fernandes de Lima (MG);

🚩 Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG);

🖥️ VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG).

⚽ ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís):

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Saúl e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro

continua após a publicidade

VITÓRIA (Técnico: Fábio Carille):

Lucas Arcanjo; Lucas Braga, Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon; Pepê, Ronald e Wendell; Erick, Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real