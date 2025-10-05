Torcedores do Flamengo detonam lance de jogador contra o Bahia: ‘Parabéns’

Muitos torcedores do Flamengo detonaram um lance de um jogador no duelo contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (5). Até aqui, o 0 a 0 persiste no placar entre as duas equipes na Arena Fonte Nova.

continua após a publicidade

Com apenas 12 minutos de bola rolando, Danilo, do Flamengo foi expulso contra o Bahia. O zagueiro, que começou como titular, acertou o rosto de Tiago com o pé muito elevado e deixou o Rubro-Negro com um jogador a menos.

➡️Neto reage a São Paulo x Palmeiras e manda recado ao Flamengo: ‘Não pode’

Nas redes sociais, muitos torcedores do Flamengo detonaram a decisão do jogador. Agora, o Bahia tem mais posse e comanda o duelo. Veja o lance polêmico do duelo e a reação dos torcedores rubro-negros na web.

continua após a publicidade

Bahia e Flamengo estão se enfrentando pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Veja lance em Flamengo x Bahia e reação da web

Escalações das equipes

O Flamengo definiu a escalação para enfrentar o Bahia na Arena Fonte Nova neste domingo (5), em jogo válido pela 27ª rodada do Brasileirão. Com desfalques, o técnico Filipe Luís precisou promover mudanças na equipe rubro-negra.

Sem Alex Sandro e Léo Pereira, suspensos por receberem o terceiro cartão amarelo no empate por 0 a 0 com o Cruzeiro, na última quinta-feira (2), a linha defensiva tem novidades. Como esperado, Ayrton Lucas e Danilo assumem as vagas na lateral esquerda e na zaga. Além disso, Varela fica no banco de reservas por opção técnica, e Emerson Royal inicia o jogo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Com mudanças, os Flamengo vai a campo com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas; De la Cruz, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Pedro.

Por sua vez, o Bahia, com dez desfalques, está escalado com: Ronaldo; Gilberto, Rezende, David Duarte e Iago Borduchi; Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro; Ademir e Tiago e Willian José.