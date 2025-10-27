O Vasco de Fernando Diniz deu show mais uma vez e venceu o RB Bragantino por 3 a 0, neste domingo (26), pelo Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, muitos estrangeiros se encantaram com o desempenho de um atleta Cruz-Maltino.

continua após a publicidade

Em campo durante 89 minutos, o colombiano Andréz Gómez foi um dos grandes destaques do Vasco em Bragança Paulista. Na reta final do duelo, ele deixou Nathan Mendes na saudade e deu assistência para GB fechar o placar.

➡️Gabriel Bortoleto vira assunto na Europa após corrida: 'Lembre quem você é'

Nas redes sociais, muitos estrangeiros comentaram sobre a atuação de Andrés Gómez na vitória do Vasco. Colombianos chegaram a cogitar a possbilidade dele voltar a vestir a camisa da seleção, que estará na Copa do Mundo de 2026. Veja os comentários abaixo:

continua após a publicidade

Andrés Gómez e Hugo Moura em Vasco X Bahia (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Veja comentários sobre o jogador do Vasco

Tradução sobre o jogador do Vasco: Valeria a pena voltar com ele para a seleção? Diniz tem acertado em cheio com nossos jogadores.

Tradução sobre o jogador do Vasco: Creio que ele é um dos poucos que pode chegar pela ponta-direita. Se continuar nesse nível e se consolidar, levaria pra Copa do Mundo.

Tradução sobre o jogador do Vasco: Joga muito mais que Román e Campas. Está pedindo passagem na seleção

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi mais dividido, com posse de bola e número de finalizações quase iguais para os dois lados. Mesmo assim, quem tinha maior qualidade nessas chances era o Vasco, que parecia sempre estar mais próximo do gol do que o Bragantino. O primeiro gol de Vegetti saiu aos 27 minutos. Depois, disso, os cariocas passaram a tomar conta do jogo.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Na segunda etapa, o Vasco venceu e convenceu. O time de Fernando Diniz foi superior mesmo fora de casa e pressionou o gol do Bragantino. O segundo gol do Pirata saiu aos 24 minutos. A partir daí, domínio completo do Vasco, que ainda fechou o placar com GB, aos 44 minutos.