Flamengo emite nota oficial sobre polêmica de arbtiragem contra o Estudiantes; leia

O Flamengo publicou nota oficial na tarde desta sexta-feira (19) sobre a polêmica de arbitragem na partida contra o Estudiantes, no Maracanã, pela ida das quartas de final da Libertadores. O clube garantiu que entrará com representação contra o árbitro colombiano Andrés Rojas. Leia abaixo:

— O clube reafirma sua confiança na seriedade do presidente da CONMEBOL, Alejandro Domínguez, reconhecido por seu empenho no desenvolvimento e nas boas práticas do futebol no continente. O Flamengo espera que providências sejam tomadas imediatamente para reparar, ainda que parcialmente, o enorme dano causado pela arbitragem nesta partida e preservar a legitimidade da Conmebol Libertadores — escreveu o Rubro-Negro.

A principal reclamação sobre o lance aos 36 minutos do segundo tempo, em que Gonzalo Plata recebeu o segundo amarelo e, consequentemente, foi expulso. A Conmebol já admitiu o erro de André Rojas na jogada.

Além disso, o Flamengo também reclama de faltas invertidas, "cartões aplicados de maneira desproporcional", pênalti por toque no braço de um defensor do Estudiantes e gol irregular dos argentinos.

Plata recebe cartão vermelho em Flamengo x Estudiantes pela Libertadores (Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP)

Veja a nota oficial do Flamengo:

"O Clube de Regatas do Flamengo vem a público comunicar que tomará providências junto à CONMEBOL sobre a atuação da arbitragem na partida contra o Estudiantes de La Plata, disputada nesta quinta-feira, pela CONMEBOL Libertadores. O que se viu em campo, protagonizado pelo árbitro colombiano Andres Rojas, foi um desfile de equívocos e decisões que extrapolaram o limite do erro humano, deixando evidente uma condução tendenciosa, com tratamento diferenciado para as duas equipes, comprometendo diretamente o resultado esportivo e a credibilidade da competição.

As imagens da partida são claras e incontestáveis ao revelar a imensidade dos erros cometidos. Faltas invertidas e cartões amarelos aplicados de maneira desproporcional contra o Flamengo revelam o desequilíbrio das decisões do árbitro em favor do time visitante. Houve um pênalti cometido em toque de mão intencional do defensor na disputa de bola com Luiz Araújo, e a posterior expulsão do Gonzalo Plata, punido com o segundo cartão amarelo em lance no qual é ele quem sofre a falta. A validação de um gol irregular do Estudiantes, marcado após toque no braço aberto do atacante, que expandiu sua área para além do movimento natural assumindo o risco, torna tudo ainda mais grave. Situações como estas não podem ser tratadas como simples falhas, mas sim como um ataque direto à integridade do torneio.

Como se não bastasse a numerosa quantidade de erros capitais, destacados na imprensa nacional e internacional, também chamou a atenção a omissão do árbitro de vídeo, Nicolás Gallo (COL), e a não utilização do recurso do VAR em momentos que o protocolo exigia sua participação. Todos estes elementos escancaram uma atuação desastrosa da equipe de arbitragem, formada ainda pelos auxiliares Alexander Guzmán Bonilla (COL) e John Alexander León Sánchez (COL), além do quarto árbitro Jhon Alexander Ospina Londoño (COL), algo que influenciou diretamente no resultado desta partida e também comprometeu a escalação do Flamengo para o jogo decisivo na Argentina.

O Flamengo irá recorrer junto à CONMEBOL da absurda expulsão do jogador Gonzalo Plata, na absoluta certeza de que a Confederação Sul-Americana de Futebol irá rever a decisão, com urgência, e reverter a punição aplicada ao atleta. O mesmo deve ser feito já para a próxima partida, sob pena de se perpetuar uma injustiça que prejudicaria ainda mais a competição e mancharia sua imagem diante do cenário internacional.

O clube reafirma sua confiança na seriedade do presidente da CONMEBOL, Alejandro Domínguez, reconhecido por seu empenho no desenvolvimento e nas boas práticas do futebol no continente. O Flamengo espera que providências sejam tomadas imediatamente para reparar, ainda que parcialmente, o enorme dano causado pela arbitragem nesta partida e preservar a legitimidade da CONMEBOL Libertadores.

Clube de Regatas do Flamengo"