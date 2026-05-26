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Veja gols em São Paulo x Boston River: gol contra e Artur colocam Tricolor na frente

Equipes se enfrentam pela Sul-Americana

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/05/2026
19:23
Atualizado há 1 minutos
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São Paulo abriu o placar contra o Boston com Artur (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)
imagem cameraSão Paulo abriu o placar contra o Boston com Artur (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)
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O São Paulo saiu na frente do placar na partida contra o Boston River, desta terça-feira (26), pela 6ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Para a ocasião, o atacante Artur foi o responsável por abrir o marcador do confronto. Posteriormente, Acosta marcou contra e ampliou a vantagem do Tricolor.

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O lance aconteceu no início do primeiro tempo. O cronômetro marcava quatro minutos, quando o atacante recebeu um passe na medida de André Silva dentro da área adversária. Com qualidade, Artur dominou, ajeitou e finalizou no ângulo do gol para marcar. Veja abaixo:

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Ainda no primeiro tempo, o São Paulo ampliou a vantagem com um gol contra. O lance aconteceu aos 17 minutos, quando Artur, por meio de uma jogada individual, alcançou a linha de fundo e cruzou forte em direção à área. Ao tentar afastar o perigo, o lateral Acosta acabou jogando a bola para o próprio gol. Veja abaixo:

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