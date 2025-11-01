Rivais apontam culpado por ida do Palmeiras à final da Libertadores: 'Loucura'
Verdão vai encarar o Flamengo no dia 29 de novembro, em Lima
Com uma virada histórica, o Palmeiras chegou a mais uma final da Libertadores nesta quinta-feira (30). O Alviverde tinha perdido o jogo de ida para a LDU por 3 a 0, mas venceu por 4 a 0, no Allianz, em noite mágica.
Todo o time e principalmente Abel Ferreira foram muito criticados depois do jogo de ida. Na coletiva, o português encheu os torcedores de confiança e provou porque é tratado como um dos melhores técnicos da América do Sul. O Palmeiras amassou a LDU e vai para a final da Libertadores.
Nas redes sociais, os rivais ficaram em choque com o jogo do Palmeiras na Libertadores, e apontaram um responsável por isso: Abel Ferreira. Apesar de ser questionado por alguns palmeirenses, o português é tratado como um gênio para muitos torcedores rivais. Veja os comentários abaixo:
Veja rivais apontando culpado por ida do Palmeiras à final da Libertadores
Final entre brasileiros
A classificação histórica do Palmeiras diante da LDU garantiu mais uma final brasileira na Libertadores. No dia 29 de novembro, em Lima, o Alviverde enfrentará o Flamengo, que eliminou o Racing, em decisão que definirá o primeiro time do Brasil tetracampeão continental.
Desde 2019, os brasileiros se tornaram protagonistas da principal competição continental, sendo 10 dos últimos 12 finalistas e conquistando os últimos seis títulos. Em 2020, 2021, 2022 e 2024, a final da Libertadores foi exclusivamente verde-amarela, mas antes disso os times já decidiam entre si a taça mais cobiçada da América do Sul. Com a classificação do Palmeiras na Libertadores, teremos mais uma.
Nas oitavas, o Verdão encarou o Universitário, do Peru, e passou com extrema tranquilidade. Nas quartas de final, o River Plate foi um adversário mais duro, mas pesou a força do time de Abel Ferreira. O maior desafio no mata-mata foi a LDU, que aplicou 3 a 0 no jogo de ida, mas não foi capaz de tirar o Palmeiras da Libertadores.
