Colunistas do Lance! palpitam em resultado de Flamengo x PSG

Flamengo e PSG decidem a final da Copa Intercontinental nesta quarta-feira (16), às 14h (de Brasília), no Catar. Para a ocasião, os colunistas do Lance! Eduardo Tironi, Lúcio de Castro e Gustavo Fogaça, o Guffo, palpitaram possíveis resultados para a partida.

Os três comunicadores concordaram que a missão da equipe de Filipe Luís não será fácil, mas mesmo assim, cravaram uma conquista do Flamengo. Para o jornalista Eduardo Tironi, a equipe Rubro-Negra pode ter tirado uma lição valiosa no confronto contra o Bayern de Munique, em junho deste ano.

— O Flamengo pode ter tido um bom aprendizado na Copa do Mundo no meio do ano. O time precisa ter um equilíbrio entre impor o próprio jogo a qualquer custo e saber atuar conforme o adversário. Na Copa do Mundo, quando quis impor seu jogo contra o Bayern foi superado com folga. Se Filipe Luís souber dosar isso, tem chance. Acredito que o Flamengo vença — analisou Tironi.

Lúcio de Castro seguiu o mesmo pensamento e também cravou uma vitória do Rubro-Negro. Ao palpitar um placar, ele previu um dois a zero para o Flamengo. Já Gustavo Fogaça, o Guffo, entende que a equipe de Filipe Luís pode vencer o troféu nos pênaltis.

— Vamos ser otimistas e imaginar que o Flamengo consegue um empate 1x1 no tempo normal e que Rossi garante o título nos pênaltis. Imagina o Mengão ser campeão do mundo por causa de um argentino? Seria bizarramente divertido. Além de gerar uma nova discussão de bar: quem foi o melhor goleiro argentino da história do Flamengo, Rossi ou Fillol? — disse Guffo.

A missão de 2025 é mais difícil que da de 2019?

Os colunistas do Lance! também compararam a final de 2019 com a de 2025. Os três trataram com muito respeito o Liverpool, do treinador Jurgen Klopp, ao compará-lo com o PSG, do técnico Luis Henrique. Ambas as missões foram consideradas difíceis.

— Vejo exatamente no mesmo nível de dificuldade. Aquele Liverpool do Klopp que enfrentou o Flamengo era a expressão maior do "perde e pressiona". Jogava como uma jiboia que aperta o pescoço do adversário. E esse PSG não é muito distinto disso, e com mais qualidade com a bola. Acho que a grande diferença está no Flamengo ter um elenco muito mais encorpado do que em 2019. Com muito mais possibilidades de troca no mesmo nível no segundo tempo e numa eventual prorrogação. O time de 2019 era imenso mas o banco não era do mesmo nível — analisou Lúcio de Castro.

— Esta missão é tão difícil quanto aquela, pois aquele Liverpool era naquele momento o melhor time do mundo. E mesmo que muita gente goste de acreditar na ilusão de que o Flamengo jogou "de igual para igual" com os ingleses, a realidade não foi essa. O que eu acho mais favorável para este Flamengo de 2025 é que o time parece ser mais pé no chão, mais consciente da sua operacionalidade. Talvez tenha a ver com o perfil mais "nerd" de Filipe Luís. Acredito que este Flamengo tenha mais chances de vencer o melhor time do mundo do que aquele teve em 2019 — disse Guffo.

— Acho difícil, mas menos difícil do que aquela porque este time do Fla é melhor, com elenco mais farto — concluiu Tironi.