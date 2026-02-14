Edílson Capetinha é expulso do BBB 26, que atinge recorde de desclassificações

O jogo do BBB 26 acabou para Edílson Capetinha. Na manhã deste sábado (14), a produção do programa analisou as imagens e decidiu pela retirada do ex-jogador do programa. Edílson foi expulso do reality após uma briga acalorada na madrugada, em que ele cometeu agressão física contra o participante Leandro Rocha, conhecido como Leandro Boneco.

continua após a publicidade

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O desentendimento começou quando os dois participantes passaram a trocar xingamentos. O ex-jogador de futebol chamou o produtor cultural de "zé mané" e "otário", enquanto Leandro rebateu chamando o adversário de "fuleiro". Durante a discussão, os dois ficaram muito próximos fisicamente, e Leandro pediu para que Edilson se afastasse. Edílson se recusou, aumentando ainda mais a tensão no local.

Edílson Capetinha é expulso do BBB 26

A produção do BBB analisou as imagens das câmeras, chamou Edílson ao confessionário e anunciou a expulsão para toda a casa. Em nota oficial, a Globo confirmou que ele ultrapassou os limites e descumpriu as regras ao colocar em risco a integridade física de outro brother. Com essa expulsão, o BBB 26 já se tornou a edição com o maior número de desclassificações na história do programa, sendo essa a terceira por agressão na temporada.

continua após a publicidade

O regulamento do BBB 26 é bastante rígido quando o assunto é agressão. Em linhas gerais, qualquer atitude que coloque em risco a integridade física de outro participante pode resultar em punições e até expulsão imediata.

➡️ Em camarote no carnaval, Ancelotti recebe conselho de Léo Santana

Big Brother Brasil atinge recorde de saídas

Cinco participantes do BBB 26 saíram da casa sem passar pelo Paredão (ou seja, sem eliminação pelo voto popular). A edição já bateu recorde histórico de desclassificações/expulsões, com o programa somando essas seis baixas em apenas 34 dias de confinamento. Além de Edílson, confira os outros brothers que foram desclassificados do Big Brother Brasil 26;

continua após a publicidade

Marcel Lucena: desistiu antes mesmo de entrar oficialmente na casa, sendo substituído por outro participante. Henri Castelli: sofreu convulsão durante uma prova e não foi liberado pelos médicos para continuar Pedro: desistiu após acusação de assédio a Jordana Morais Paulo Augusto: expulso por agressão (empurrou Jonas Sulzbach durante corrida pelo Big Fone). Sol Vega: expulsa por agressão física (agrediu Ana Paula Renault em briga na cozinha).

Por que Edílson recebeu o apelido de Capetinha?

O apelido "Capetinha" foi dado ao ex-jogador Edílson pelo narrador/apresentador Osmar Santos na época do Palmeiras (1993-1994). A alcunha surgiu para diferenciar o atacante do trio "EEE" (Edmundo, Evair, Edílson), apelidando-o pela irreverência, ousadia e por infernizar as defesas adversárias com dribles desconcertantes, agindo como um "capeta" em campo.

No podcast "Campeões da Resenha" apresentado por Rick Bolzani e Vampeta, Edílson explicou que o apelido surgiu devido ao trio de ataque marcou época no Palmeiras.

— Eu virei Capetinha em 1993. Porque tinha Edmundo, Edílson e Evair, era o trio "EEE" no Palmeiras. Aí o Edmundo virou "Animal", o Evair virou o "Matador" e eu virei o "Capetinha". Esse foi o trio de ataque de 1993 e 1994. Quem deu esse apelido pra gente foi o Osmar Santos — disse Edílson.