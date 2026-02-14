Atitude de Lucas Pinheiro no pódio viraliza nos Jogos de Inverno: 'Carnaval'

Medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno, Lucas Pinheiro protagonizou uma cena curiosa neste sábado (14), em Milão-Cortina. Em ritmo de Carnaval, o brasileiro sambou no lugar mais alto do pódio, e a cena viralizou entre internautas nas redes sociais.

Logo após a conquista do ouro na prova de slalom gigante, Lucas Pinheiro sambou na comemoração com a equipe técnica. Minutos depois, o brasileiro voltou a sambar, dessa vez, no pódio. O atleta de 25 anos também se emocionou ao ouvir o hino do Brasil.

Veja a repercussão do samba de Lucas Pinheiro:

Ouro de Lucas Pinheiro

Depois de fazer o melhor tempo na primeira descida do dia 1min13s92, Lucas cravou na segunda 1min11s8c, somando os mágicos 2min25s do ouro. O pódio finalizou com os suíços Marco Odermatt (2min25s58c) e Loic Meillard (2min26s17c), em segundo e terceiro lugar respectivamente. Outro brasileiro na disputa, Giovanni Ongaro, de 22 anos, terminou em 31º lugar.

E a história não para por aí: na próxima segunda-feira (16), ele volta às montanhas para disputar o slalom tradicional, sua especialidade, em busca de mais uma medalha para o Brasil. Apenas oito países haviam conquistado medalhas no slalom gigante: Áustria, Suíça, Itália, França, Noruega, Estados Unidos, Suécia e Alemanha. Agora, o Brasil se junta a eles, sendo a única nação sem neve a alcançar tal feito.

