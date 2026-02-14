Internautas avaliam estreia de Allan, ex-Corinthians: 'Estou de cara'

O volante Allan fez sua primeira partida com a camisa do Corinthians na vitória por 2 a 0 contra o Red Bull Bragantino. O jogador entrou no segundo tempo do confronto realizado na quinta-feira (12) na Neo Química Arena, válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

O novo reforço do Timão, que veste a camisa 29, ingressou na partida aos 24 minutos da etapa final, substituindo Matheus Pereira quando o placar marcava apenas um gol de vantagem para os corintianos. A estreia do jogador repercutiu nas redes sociais;

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte nos jogos do Corinthians! Clique aqui e saiba mais!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

Como foi a estreia de Allan, em Corinthians x Bragantino

Durante sua participação em Corinthians x Bragantino, Allan mostrou bom desempenho na distribuição de jogadas. Os dados do Sofascore revelam que o volante completou 12 dos 15 passes curtos que tentou, atingindo 80% de aproveitamento. No campo ofensivo, o jogador acertou 6 de 8 passes (75%), enquanto no setor defensivo sua eficiência chegou a 86%, com 6 acertos em 7 tentativas. Nos lançamentos longos, Allan completou metade das jogadas, acertando 2 de 4 tentativas.

O volante chegou ao clube paulista sem custos, por empréstimo do Flamengo. A negociação, anunciada na quarta-feira (11), inclui opção de compra fixada em 2 milhões de euros (aproximadamente R$ 12,3 milhões), que poderá ser exercida até o final de 2026.

continua após a publicidade

➡️ Em camarote no carnaval, Ancelotti recebe conselho de Léo Santana

Allan representa o quinto reforço contratado pelo Corinthians na janela de transferências do início de 2026. Anteriormente, o clube já havia assegurado as contratações de Matheus Pereira, Gabriel Paulista, Pedro Milans e Kaio Cesar.