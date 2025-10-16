Grêmio e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (16), a partir das 19h (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela 28ª rodada do Brasileirão. O vidente Mauricio, do canal Fanáticos no YouTube, realizou uma análise do confronto utilizando cartas e previu vitória do clube que abrir o placar no primeiro tempo. Confira a previsão;

Vidente lê cartas de Grêmio x São Paulo

"No primeiro tempo o Grêmio vem com uma vontade muito grande, movimentando bastante o jogo, muito motivado e estruturado. Deve ter gol no primeiro tempo, pois vejo cartas de comemoração. No segundo tempo o grêmio perde um pouco o rendimento, habilidade e estratégia.

O São Paulo vai ser frágil e burocrático no primeiro tempo, mas no segundo tempo, apesar das dificuldades, volta mais forte.

As cartas não mostram energia de empate. O Grêmio sairá vencedor do confronto."

Mano Menezes tenta ajustar o Grêmio em meio aos desfalques (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

Como chegam as equipes?

Atualmente, o Grêmio é o 13° colocado do Brasileirão, com 33 pontos, enquanto o São Paulo está mais à frente, na oitava posição da tabela, com 38 pontos.

📺 Transmissão: SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)

🧑‍⚖️ Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Douglas Pagung (ES)

🏁 VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

👨‍⚕️Desfalques:

Os dois times têm nomes no departamento médico. Pelo lado gaúcho, Tiago Volpi, Balbuena, Monsalve, Villasanti, Braithwaite e Willian são desfalques, enquanto no lado paulista Rafael Tolói, Oscar, Luan, André Silva, Calleri e Ryan Francisco estão fora.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)

Gabriel Grando; Gustavo Martins, Noriega, Wagner Leonardo e Esteves; Dodi, Arthur e Edenílson (Alex Santana); Pavón (Amuzu), André Henrique e Kike Olivera (Aravena).

SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo)

Rafael; Alan Franco, Arboleda e Ferraresi (Sabino); Cédric, Luiz Gustavo, Alisson, Marcos Antônio e Wendell; Tapia e Luciano.