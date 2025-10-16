menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Mavie é atingida por bola na cabeça e sai carregada por Neymar na Vila Belmiro

Criança chorou, mas se recuperou e virou "amuleto" na vitória santista

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/10/2025
08:28
Neymar e Mavie na Vila Belmiro
imagem cameraNeymar e Mavie na Vila Belmiro (Foto: Reprodução)
Mavie, filha de Neymar com a influenciadora Bruna Biancardi, foi atingida por uma bola na cabeça durante partida entre Santos e Corinthians. O incidente aconteceu na noite desta quarta(15), na Vila Belmiro, quando a criança de 2 anos acompanhava a vitória santista por 3 a 1, com seu pai. Após o ocorrido, a menina deixou o campo chorando nos braços de Neymar.

Mavie estava próxima ao gramado quando a bola saiu acidentalmente do campo e a atingiu. Antes do incidente, a menina foi vista fazendo caretas, reproduzindo a comemoração icônica de Neymar e interagindo com torcedores na beira do campo.

Mesmo sem Neymar, Santos atropela Corinthians na Vila

Impulsionado pela linda festa promovida pela torcida no entorno da Vila Belmiro, o Santos começou o jogo tomando a iniciativa e criando as principais ações ofensivas.

Logo na primeira etapa, o Peixe resolveu o jogo, apesar da ausência de Neymar, e marcou dois gols com Zé Rafael e Barreal. No segundo tempo, ampliou com Rollheiser. Raniele diminuiu para os visitantes. Placar final: Santos 3 x 1 Corinthians.

Com o resultado, o time da Baixada Santista se afastou da zona do rebaixamento e abriu seis pontos de vantagem para o Vitória, o primeiro time do Z4. Já o Corinthians estacionou na tabela e ficou em 12º lugar com 33 pontos.

Jogadores do Santos são aplaudidos pela torcida após vitória no clássico contra o Corinthians. (Foto: Jota Erre/AGIF)
Jogadores do Santos são aplaudidos após vitória contra o Corinthians. Neymar não estava disponível para partida (Foto: Jota Erre/AGIF)

Ficha técnica:

🥅 Gols: Zé Rafael (3'/1ºT), Barreal (38'/1ºT) e Rollheiser (9'/2ºT) - Santos; Raniele (12'/2ºT)
🧑‍🤝‍🧑Público: 13.123
💰Renda: R$ 665.586,00

SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)
Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; João Schimidt, Zé Rafael (Willian Arão), Barreal (Gabriel Bontempo) e Rollheiser (Victor Hugo); Guilherme e Lautaro Díaz (Robinho Jr.).

CORINTHIANS (Auxiliar: Lucas Silvestre)
Felipe Longo; Matheuzinho, João Pedro, Gustavo Henrique e Angileri (Memphis); Hugo (André), Raniele, Maycon (Garro) e Breno Bidon; Gui Negão (Kayke) e Yuri Alberto.

circulo com pontos dentroTudo sobre

