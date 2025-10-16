Mavie é atingida por bola na cabeça e sai carregada por Neymar na Vila Belmiro
Criança chorou, mas se recuperou e virou "amuleto" na vitória santista
- Matéria
- Mais Notícias
Mavie, filha de Neymar com a influenciadora Bruna Biancardi, foi atingida por uma bola na cabeça durante partida entre Santos e Corinthians. O incidente aconteceu na noite desta quarta(15), na Vila Belmiro, quando a criança de 2 anos acompanhava a vitória santista por 3 a 1, com seu pai. Após o ocorrido, a menina deixou o campo chorando nos braços de Neymar.
Grêmio x São Paulo: vidente descarta empate e crava vencedor com gol no 1° tempo
Fora de Campo
Torcedores do Corinthians apontam culpado em derrota para o Santos: ‘Me enganei’
Fora de Campo
Ex-árbitros discordam entre si em lance polêmico de clássico no Brasileirão
Fora de Campo
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Mavie estava próxima ao gramado quando a bola saiu acidentalmente do campo e a atingiu. Antes do incidente, a menina foi vista fazendo caretas, reproduzindo a comemoração icônica de Neymar e interagindo com torcedores na beira do campo.
Mesmo sem Neymar, Santos atropela Corinthians na Vila
Impulsionado pela linda festa promovida pela torcida no entorno da Vila Belmiro, o Santos começou o jogo tomando a iniciativa e criando as principais ações ofensivas.
Logo na primeira etapa, o Peixe resolveu o jogo, apesar da ausência de Neymar, e marcou dois gols com Zé Rafael e Barreal. No segundo tempo, ampliou com Rollheiser. Raniele diminuiu para os visitantes. Placar final: Santos 3 x 1 Corinthians.
Com o resultado, o time da Baixada Santista se afastou da zona do rebaixamento e abriu seis pontos de vantagem para o Vitória, o primeiro time do Z4. Já o Corinthians estacionou na tabela e ficou em 12º lugar com 33 pontos.
Ficha técnica:
🥅 Gols: Zé Rafael (3'/1ºT), Barreal (38'/1ºT) e Rollheiser (9'/2ºT) - Santos; Raniele (12'/2ºT)
🧑🤝🧑Público: 13.123
💰Renda: R$ 665.586,00
SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)
Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; João Schimidt, Zé Rafael (Willian Arão), Barreal (Gabriel Bontempo) e Rollheiser (Victor Hugo); Guilherme e Lautaro Díaz (Robinho Jr.).
CORINTHIANS (Auxiliar: Lucas Silvestre)
Felipe Longo; Matheuzinho, João Pedro, Gustavo Henrique e Angileri (Memphis); Hugo (André), Raniele, Maycon (Garro) e Breno Bidon; Gui Negão (Kayke) e Yuri Alberto.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias