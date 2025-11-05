Samuel Lino lamenta expulsão de Plata, mas ressalta ponto conquistado pelo Flamengo

O Flamengo esteve perto da vitória diante do São Paulo nesta quarta-feira (5), mas a expulsão de Gonzalo Plata dificultou a vida do time carioca, que ficou no empate por 2 a 2 na Vila Belmiro. Após a partida, Samuel Lino, que marcou o segundo gol rubro-negro, lamentou a expulsão do equatoriano, mas ressaltou o ponto conquistado.

continua após a publicidade

➡️Confira a tabela atualizada do Brasileirão

➡️Simulador do Brasileirão: projete a reta final do Palmeiras

— A confiança nunca esteve baixa, acho que é o tempo, o processo. Às vezes o jogador tem uma fase menos boa e agora estou voltando a fazer meus números. Pude ajudar lá contra o Racing, que o gol não valeu. Também contra o Sport no jogo passado. Mais um anulado aqui também. Então, fico feliz por estar ajudando. Hoje não podemos sair com a vitória, mas esse um pontinho vai ser importante — iniciou Gonzalo Plata.

— Jogar com uma linha de cinco é um jogo muito truncado, um jogo muito forte defensivamente. Mas a gente sobressaiu algumas partes do jogo, buscamos oportunidades, buscamos o gol. A segunda parte é onde foi o jogo se desenrolando mais. A gente conseguiu fazer o 2 a 1. Achei que o jogo ia abrir mais. Mas aconteceu a expulsão do nosso jogador. Jogos contra times grandes que jogam com uma linha de cinco é sempre assim, é um jogo truncado, fechado. Uma jogada individual, alguma coisa que sobressai individualmente que destrava o jogo — completou o atacante.

continua após a publicidade

Plata durante Flamengo x São Paulo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Como foi o empate entre São Paulo e Flamengo

O jogo na Vila Belmiro começou com fortes emoções. Logo aos dois minutos, Luciano aproveitou bobeada de Erick Pulgar e estufou a rede do goleiro Rossi. O Flamengo, no entanto, demonstrou reação rapidamente. Poucos minutos depois, Arrascaeta foi derrubado dentro da área por Pablo Maia, pênalti. O camisa 10 foi para a bola e deixou tudo igual.

Com o placar empatado, o São Paulo tomou conta da partida. O Tricolor Paulista buscou aproveitar as falhas dos jogadores adversários, que erraram domínios e passes curtos com frequência, sofrendo com a marcação individual do time da casa.

continua após a publicidade

A grande jogada da primeira etapa foi aos 38', quando Ferreirinha deu uma caneta em Emerson Royal e passou no meio do lateral e do meia Saúl. Já nos acréscimos, Samuel Lino, após lançamento açucarado de Arrascaeta, marcou. O bandeirinha, entretanto, assinalou impedimento.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Segundo tempo

Assim como no primeiro tempo, as equipes entraram em campo na segunda etapa em alta voltagem. Aos dois minutos, em erro na saída de bola do São Paulo, Carrascal ajeitou a bola para Arrascaeta, que mandou a bola para fora. No lance seguinte, Ferreirinha levou perigo ao gol de Rossi.

O Flamengo conseguiu a virada com Samuel Lino, que fez um golaço após cruzamento de Emerson Royal, sem chance para Rafael. O atacante não vinha fazendo um bom jogo, e iria ser substituído por Luiz Araújo no momento em que a bola saísse. Após o gol, Filipe Luís desistiu da mudança.

O jogo complicou para o Flamengo quando Gonzalo Plata foi expulso por forte entrada em Arboleda (equatoriano foi expulso duas vezes na Libertadores). Com um a mais, o São paulo chegou ao empate aos 34 minutos, com Ferreirinha, sozinho dentro da área. Pressionando, o time mandante chegou perto de conquistar os três pontos, mas não conseguir furar a defesa rubro-negra.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.