Roger Flores não perdoa Plata por expulsão em São Paulo x Flamengo: 'Estraga'

O ex-jogador Roger Flores criticou o atacante Gonzao Plata após a expulsão no confronto entre Flamengo e São Paulo, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, pela 32ª rodada do Brasileirão. Sem o jogador, o clube carioca cedeu um empate com o time paulista.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O lance aconteceu durante a segunda etapa. O Flamengo havia acabado de marcar o segundo gol no confronto, com Samuel Lino, e assim voltado a assumir a liderança no placar, que estava 2 a 1. Foi então, que aos 21 minutos, Plata foi expulso.

A punição aconteceu após uma entrada dura do atacante no zagueiro Arboleda. Em campo, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima não hesitou para expulsar de forma direta o jogador do Flamengo. Na transmissão da partida, pela Globo, Roger Flores repudiou a atitude do atleta.

continua após a publicidade

- E mais uma vez ele é expulso com um jogador já pronto para fazer a substituição. Ele estraga todo o planejamento do Filipe Luis. Lá na Argentina, o Bruno Henrique já estava pronto para entrar, e ele (Plata) é expulso. Hoje novamente. O Luiz Araújo estava ali. A comissão técnica toda pronta para mudar com o Luiz Araújo, agora vai ter que fazer mudanças na modificação - disse Roger Flores.

Como foi São Paulo x Flamengo?

Texto por: Lucas Bayer

O jogo na Vila Belmiro começou com fortes emoções. Logo aos dois minutos, Luciano aproveitou bobeada de Erick Pulgar e estufou a rede do goleiro Rossi. O Flamengo, no entanto, demonstrou reação rapidamente. Poucos minutos depois, Arrascaeta foi derrubado dentro da área por Pablo Maia, pênalti. O camisa 10 foi para a bola e deixou tudo igual.

continua após a publicidade

Com o placar empatado, o São Paulo tomou conta da partida. O Tricolor Paulista buscou aproveitar as falhas dos jogadores adversários, que erraram domínios e passes curtos com frequência, sofrendo com a marcação individual do time da casa.

A grande jogada da primeira etapa foi aos 38', quando Ferreirinha deu uma caneta em Emerson Royal e passou no meio do lateral e do meia Saúl. Já nos acréscimos, Samuel Lino, após lançamento açucarado de Arrascaeta, marcou. O bandeirinha, entretanto, assinalou impedimento.

Assim como no primeiro tempo, as equipes entraram em campo na segunda etapa em alta voltagem. Aos dois minutos, em erro na saída de bola do São Paulo, Carrascal ajeitou a bola para Arrascaeta, que mandou a bola para fora. No lance seguinte, Ferreirinha levou perigo ao gol de Rossi.

O Flamengo conseguiu a virada com Samuel Lino, que fez um golaço após cruzamento de Emerson Royal, sem chance para Rafael. O atacante não vinha fazendo um bom jogo, e iria ser substituído por Luiz Araújo no momento em que a bola saísse. Após o gol, Filipe Luís desistiu da mudança.

O jogo complicou para o Flamengo quando Gonzalo Plata foi expulso por forte entrada em Arboleda (equatoriano foi expulso duas vezes na Libertadores). Com um a mais, o São paulo chegou ao empate aos 34 minutos, com Ferreirinha, sozinho dentro da área. Pressionando, o time mandante chegou perto de conquistar os três pontos, mas não conseguir furar a defesa rubro-negra.