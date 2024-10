Luis Roberto revela dificuldade antes de Botafogo x Peñarol: ‘Não está bom’

Luis Roberto revelou 'perrengue' para chegar ao Nilton Santos para Botafogo x Peñarol (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/10/2024 - 22:06 • Rio de Janeiro (RJ)

O narrador Luis Roberto revelou ter passado por problemas para chegar ao Nilton Santos para a cobertura de Botafogo x Peñarol, pela Libertadores. O locutor da Globo citou a demora para chegar no estádio e disse ter sofrido com gás de pimenta nos arredores do estádio nesta quarta-feira (23).

- Não é a primeira vez que a gente fica preso no entorno do Nilton Santos. Saí da Zona Sul às 17h e demorei três horas para chegar. Além da tensão de ficar preso, quando tentei sair andando, no meio da multidão, gás de pimenta. Aí voltei correndo para não ficar com os olhos comprometidos - começou Luis.

- E fica o ensinamento. O protocolo do trânsito no entorno desse estádio não está bem resolvido, precisamos de novidades do policiamento e da companhia de engenharia de tráfego do Rio de Janeiro para Nilton Santos. E grandes partidas acontecerão ainda aqui este ano - completou o narrador.

Confusão antes de Botafogo x Peñarol

O dia ficou marcado por uma grande confusão envolvendo torcedores do Peñarol em uma praia do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. Alguns uruguaios entraram em conflito com policiais e mais de 200 acabaram detidos na Cidade da Polícia. Um ônibus foi queimado durante o tumulto. Cláudio Castro, governador do Rio, emitiu um comunicado através das redes sociais:

"O Rio não é lugar de baderna. Determinei que as polícias prendam, levem para a delegacia e escoltem para fora do Rio de Janeiro os torcedores do Peñarol, que causam uma confusão generalizada na Zona Oeste. Já estamos levando para a Cidade da Polícia mais de 200 detidos. Estamos atuando na região do Recreio com o 31° BPM, o Batalhão de Choque, o Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão e o Batalhão de Policiamento em Estádio. Futebol é um esporte de festa e união. Não vamos permitir que esses marginais venham atrapalhar o dia a dia da população com ações de selvageria e vandalismo. Cenas como estas não podem se repetir", escreveu.