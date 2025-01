Renato Maurício Prado detona trio do Flamengo em empate: ‘Não servem para nada’

Após mais um tropeço do Flamengo no Campeonato Carioca, o jornalista Renato Maurício Prado foi à loucura nas redes sociais. Em vídeo no Youtube nesta quinta-feira (16), o comentarista detonou o trio Pablo, Thiaguinho e Carlinhos no empate com o Madureira, e cobrou mais oportunidades a outros jogadores.

- Como o cara monta um time, que era para ser de garotos, e escala Pablo, Thiaguinho e Carlinhos? Shola nem entra, Felipe Teresa entra só no fim... Os jogadores que a gente tem esperança de que possam vir a ser úteis, esses ficam no banco. Pablo, Thiaguinho e Carlinhos não servem para nada no Flamengo. Pode ter certeza que serão negociados, dados se for o caso - comentou Renato Maurício Prado.

Veterano, Pablo esteve emprestado ao Botafogo na última temporada, e retornou ao Flamengo em 2025. Contratado no ano passado, Carlinhos não teve grandes atuações pelo clube, enquanto Thiaguinho defendeu o Treze-PB em 2024, por empréstimo. O Rubro-Negro já havia sido derrotado pelo Boavista na primeira rodada.