Neymar aparece de visual novo na final da Kings League horas após derrota do Santos

Neymar está no Allianz Parque para a final da Kings League, neste domingo (18). A Furia, time que é presidido pelo atacante, disputa a decisão do campeonato contra o Dendele. O jogo começa às 20h30, menos de 3h após o fim do clássico entre Corinthians e Santos, que o Peixe saiu derrotado.

Neymar ao lado de Kelvin, na final da Kings League (Foto: Reprodução)

Neymar na Kings League

O jogador, que vem se recuperando lesão, tem sido ausente nos jogos mais recente da Furia na competição. Após marcar presença nas três primeiras rodadas, Neymar não pôde comparecer nos confrontos seguintes por conta da agenda com o departamento médico do Santos. O camisa 10 tem intensificado o processo de recuperação de uma lesão muscular para retornar aos gramados com o Peixe o mais rápido possível.

Além da vaga na final neste domingo, a Furia também será um dos times que vão representar o Brasil na Copa do Mundo de Clubes da Kings League, competição internacional que acontece em Paris, na França, entre 1º e 14 de junho. Apesar de não estar presencialmente nos jogos, Neymar tem acompanhado jogos da Furia e faz publicações sobre o desempenho da equipe.

Santos perde para o Corinthians

Sem Neymar, em um jogo sem muitas emoções, o Corinthians aproveitou melhor suas oportunidades, Yuri Alberto foi novamente carrasco do Santos e marcou o único gol da vitória corintiana por 1 a 0 na tarde deste domingo (18), na Neo Química Arena, em jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, o Corinthians foi a 13 pontos na tabela, enquanto o Santos permanece com cinco pontos, afundado na zona de rebaixamento do Brasileirão, na 19ª posição.

Próximos jogos

O Corinthians volta a campo no próximo sábado. O Timão vai até Belo Horizonte enfrentar o Atlético-MG. Já o Santos faz outro jogo fora de casa, diante do Vitória, no domingo, no Barradão.

Antes, porém, os times têm duelos pela Copa do Brasil. O Corinthians recebe o Novorizontino, jogando pelo empate, em casa, na quarta-feira. Já o Santos vai até Maceió. Após empatar em casa diante do CRB, o Peixe precisa vencer na quinta-feira para avançar na Copa do Brasil.