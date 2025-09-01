Renato Maurício Prado critica jogador e postura do Flamengo contra o Grêmio: ‘Sem motivo’

O Flamengo empatou com o Grêmio em 1 a 1, neste domingo (31), no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o apito final da partida, o jornalista Renato Maurício Prado criticou a partida de Ayrton Lucas, responsável pelo pênalti que originou o gol do time gaúcho.

Além disso, o comunicador também se posicionou contra a postura do time do Flamengo ao longo da partida. Ao analisar a partida, Renato apontou que a equipe de Filipe Luís se acomodou com o resultado e deu oportunidades para o empate do Grêmio, que veio a acontecer no final da partida.

- O Flamengo fez 1 a 0, e resolveu esfriar o jogo. Não tinha motivo nenhum para isso. O Grêmio veio ao Maracanã para não levar uma goleada. A derrota por um gol de diferença tava boa para o time gaúcho. Mas aí, começou aquela maldição de tocar para o lado e para trás. Isso, deu a oportunidade do adversário buscar um golzinho - iniciou o jornalista, antes de completar.

- O Grêmio não deu uma finalização dentro da baliza do goleiro Rossi, só no pênalti. Que aliás, um pênalti estúpido. O Ayrton Lucas foi um desastre hoje. Não é possível que o Filipe Luís não perceba que está mais do que na hora do Viña ser titular. O Ayrton acertou só uma jogada na partida - concluiu.

Flamengo toma empate do Grêmio no fim

Assim como no primeiro tempo, o Flamengo iniciou a segunda etapa ditando o ritmo, encurralando o Grêmio para o campo defensivo. Foi assim que, aos oito minutos, Arrascaeta, com grande participação de Pedro, abriu o placar. O camisa 10 da Gávea, de fora da área, chutou com força, sem chance para o goleiro adversário.

Após o gol do Flamengo, o Grêmio saiu mais para o jogo. Pressionando, o time de Mano Menezes chegou ao empate aos 40'. Após pênalti de Ayrton Lucas, que falhou no contra-ataque, o goleiro Tiago Volpi foi para a bola e não decepcionou. Anteriormente, Pavón já tinha mandado a bola no travessão de Rossi.

Diante do cenário da partida, o Tricolor Gaúcho conseguiu um bom resultado, uma vez que o Rubro-Negro esteve muito perto de ficar com a vitória no Maracanã.

Essa foi a última partida de Flamengo e Grêmio antes da Data-Fifa de setembro. Assim, as equipes só voltam a campo no próximo final de semana. O Rubro-Negro encara o Juventude, enquanto o Imortal recebe o Mirassol.