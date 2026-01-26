Renato Maurício Prado critica dupla do Flamengo: 'Atuação medonha'

O jornalista Renato Maurício Prado criticou uma dupla do Flamengo na derrota para o Fluminense na noite deste domingo (25). O Rubro-Negro se complicou no Campeonato Carioca depois de perder para o rival por 2 a 1 no Maracanã.

continua após a publicidade

No primeiro gol do Fluminense, Léo Ortiz, do Flamengo, tentou sair jogando, errou um passe, e deu contra-ataque para o Tricolor. Kevin Serna recebeu na cara do gol e deslocou o goleiro Andrew. John Kennedy ampliou, e Everton Cebolinha deu números finais ao clássico.

➡️Decisão da arbitragem em Fluminense x Flamengo causa revolta: 'Maluquice'

Em seu perfil do X, Renato Maurício Prado destacou negativamente dois jogadores do Flamengo: Luiz Araújo e Jorge Carrascal.

➡️Torcedores do Flamengo apontam culpado por derrota para o Fluminense: 'Parabéns'

- Que atuação medonha do Luiz Araújo...atuação bem abaixo do Carrascal hoje - publicou o jornalista.

Everton Cebolinha fez o gol do Flamengo no clássico (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Como foi o jogo entre Fluminense e Flamengo

O protagonista do primeiro tempo entre Fluminense e Flamengo foi o temporal que caiu no Maracanã instantes antes da bola rolar. O jogo virou uma confusão em poucos minutos com o aumento das poças de água até ser paralisado aos nove minutos. 40 minutos depois, o árbitro Alex Gomes Stéfano autorizou o reinício de jogo. Aos 25 Carrascal balançou as redes, mas ele estava na banheira e o gol foi anulado sem intervenção do VAR. Minutos depois, Samuel Lino desperdiçou chance clara embaixo da trave sem goleiro. O último lance de mais perigo da primeira etapa terminou na incrível defesa de Andrew na finalização de Kevin Serna.

continua após a publicidade

O segundo tempo entre Fluminense e Flamengo começou com correria. Logo aos seis minutos, Santi Moreno tabelou com John Kennedy e deixou Kevin Serna na frente de Andrew. Dessa vez o colombiano levou a melhor e abriu o placar. Aos 20, JK aproveitou a sobra na pequena área após bola parada e bateu de esquerda pro gol, 2 a 0. O Rubro-Negro diminuiu de cabeça com Cebolinha, aos 27.

🤑 Aposte na vitória do Fluminense ou do Flamengo! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas