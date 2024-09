Renato Maurício Prado aponta solução para ataque do Flamengo após lesão de Pedro

Pedro durante Flamengo x Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/09/2024 - 21:23 • Rio de Janeiro

Pedro, atacante do Flamengo, rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo em um treinamento, na tarde desta quarta-feira (4), em Curitiba. A lesão representou um enorme desfalque para o Flamengo, que perde seu principal jogador na temporada. Com a ausência de Pedro nas fases mais decisivas das competições, o jornalista Renato Maurício Prado apontou a solução ideal para suprir a ausência do camisa 9.

- Acho que psicologicamente para o Flamengo seria ótimo dar uma injeção de ânimo no Gabriel para ver se ele reage, seria importantíssimo para o Flamengo uma reação dele. Não precisa nem voltar a ser o 'Gabigol de 2019', o 'Gabriel de 2023' já resolve. O do ano passado não é um jogador tão goleador e um craque tão absoluto quanto foi em 2019, mas já resolvia. Então, eu acho que é o momento de dar essa chance para o Gabriel e mostrar que ele pode voltar a ser o Gabigol e deixar de ser o Lil Gabi. O ideal é que ele seja motivado e preparado para agarrar essa chance. Isso é o melhor para o Flamengo - disse Renato.

🔰 Pedro é o brasileiro com mais gols marcados no mundo em 2024!

⚔️ 43 jogos

⚽ 30 gols (!)

🅰️ 8 assistências

🅿️ 38 participações em gols (!)

⏰ 90 mins p/ participar de gol (!)

👟 120 finalizações (64 no gol!)

🔑 45 passes decisivos