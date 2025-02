Meses após pedir demissão da Globo, Felipe Andreoli estreou seu novo programa de entrevistas: Andreoli Modo On. O videocast semanal vai ao ar toda terça-feira, às 18h, ao vivo no perfil do programa, no Kwai. No programa, Andreoli recebe atletas e nomes ligados ao esporte, para um bate-papo leve e bem-humorado.

continua após a publicidade

➡️ Mavie, filha de Neymar, grava vídeo na Vila Belmiro: ‘Carisma puro’

O primeiro episódio de Andreoli Modo On foi ao ar na última terça-feira e contou com a presença ilustre do capitão do penta, o ex-jogador Cafu. Além deste novo projeto, o apresentador também já fechou com a Record e será o novo apresentador do reality show "Power Couple" ao lado da esposa, Rafa Brites.

➡️ Carnaval no Rio com Belo, Ferrugem, Cabelinho e muito mais! Clique aqui e garanta 20% de desconto no Camarote Arpoador com o cupom LANCE20!

continua após a publicidade

Cenário do novo programa de entrevistas de Felipe Andreoli (Foto: Divulgação)

- Esse novo projeto me deixou muito feliz, era algo que eu queria muito fazer. Afinal, faz parte da minha profissão, ser curioso, fazer perguntas, descobrir coisas sobre as pessoas que tanta gente já entrevistou. A ideia é termos convidados de diversas áreas, mas vou manter um pezinho em um tema que eu gosto muito, que é o esporte. Minha expectativa é arrancar boas histórias, sempre de um jeito leve e divertido - comemorou Andreoli.

A trajetória de Felipe Andreoli na Globo

Andreoli chegou à Globo em 2014 após ter destaque como repórter do CQC, antigo programa da Band. Inicialmente, apresentava o programa esportivo de humor "Extra Ordinários", do Sportv. No período, o jornalista também chegou a ser repórter do programa "Encontro", na TV aberta.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Posteriormente, o apresentador assumiu uma participação maior na grade de esporte da emissora. Em 2017, Andreoli passou a ser o âncora do Esporte Espetacular ao lado de Fernanda Gentil. Dois anos depois, assumiu o "Globo Esporte SP", em função que desempenhava até deixar o canal.