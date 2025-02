A volta de Neymar ao Santos atingiu números impressionantes nas redes sociais. Um levantamento da Timelens, empresa de tecnologia e inteligência de dados, revelou que o anúncio feito pelo jogador acumulou 143,7 milhões de interações no Instagram, tornando-se o 6º conteúdo mais curtido no mundo em 2025 e o 2º no Brasil.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O Santos também foi positivamente impactado pela volta de Neymar, registrando 17,2 milhões de buscas, superando seu recorde anterior de dezembro de 2023, quando foi rebaixado. A procura por camisas do time cresceu 1.054%, gerando uma demanda tão alta que o site oficial ficou fora do ar.

➡️ Carnaval no Rio com Belo, Ferrugem, Cabelinho e muito mais! Clique aqui e garanta 20% de desconto no Camarote Arpoador com o cupom LANCE20!

continua após a publicidade

Marcas parceiras, como o Mercado Livre e a Puma, também aproveitaram a chegada do atleta. O vídeo em que Neymar recebe uma chuteira da marca com a embalagem da empresa, atingiu 37 milhões de visualizações e 22,5 mil comentários. A Puma teve crescimento nas buscas de 29% e ganhou mais de 13 mil novos seguidores.

Enquanto isso, o ex-clube de Neymar, o Al Hilal, perdeu quase 500 mil seguidores (-4,1%) no Instagram desde o anúncio de sua saída.

➡️ Efeito Neymar: volta de atacante ao Santos impacta vendas online

Efeito Neymar cumpre objetivos do pai

Neymar pai revelou em entrevista, na noite do último domingo (16), acreditar que a parceria entre o Santos e o atual camisa 10 ajudará o clube a ser impulsionado mundialmente.

continua após a publicidade

– Nosso projeto não é só de cinco meses, apesar de o contrato ser só de cinco meses. Nós não viemos aqui para disputar cinco meses, nós viemos aqui para dar a oportunidade de o Santos se reestruturar nesses cinco meses, encontrar parceiros que possam ajudar o clube a se reerguer. E apareceu muita gente – disse Neymar pai em entrevista à "TNT Sports".