Mavie, filha de Neymar, grava vídeo na Vila Belmiro: ‘Carisma puro’

Além do talento inquestionável de Neymar em campo, sua família, especialmente a pequena Mavie, de 1 ano e 4 meses, tem roubado a cena nos jogos do Santos e conquistado a atenção de torcedores e internautas. Filha de Neymar com a influenciadora digital Bruna Biancardi, Mavie se tornou uma presença constante nas arquibancadas, trazendo um charme especial às partidas e gerando um impacto significativo nas redes sociais.

Assista ao vídeo de Mavie na Vila Belmiro, que divertiu internautas nas redes sociais:

Mavie: A Pequena Torcedora que Encanta a Vila

Desde a apresentação oficial de Neymar no Santos, Mavie tem acompanhado o pai nos jogos. Sua estreia nas arquibancadas aconteceu na reestreia do jogador contra o Botafogo-SP, no dia 5 de fevereiro, coincidentemente o aniversário de 33 anos de Neymar. Vestida com o uniforme do Santos e com "papai" estampado nas costas, a pequena acenou para a torcida e mandou beijos, gestos que rapidamente viralizaram em vídeos compartilhados por Bruna e outros presentes no estádio.