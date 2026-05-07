O Flamengo está escalado para a partida contra o Independiente Medellín (COL), na noite desta quinta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), pela fase de grupos da Libertadores. Para o confronto no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, o auxiliar técnico José Barros, que comanda a equipe na ausência do suspenso Leonardo Jardim, escolheu Carrascal para substituir Arrascaeta, lesionado.

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No final de semana, quando o Rubro-Negro encarou o Vasco, o jogador colombiano, suspenso, não esteve à disposição. Na ocasião, Luiz Araújo foi escolhido para ser o principal nome na armação.

Escalação do Flamengo

O Rubro-Negro está escalado com: Rossi; Royal, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Carrascal; Luiz Araújo, Samuel Lino e Bruno Henrique.

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Flamengo confirma escalação com Carrascal (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Além de Arrascaeta, que se recupera de uma cirurgia na clavícula direita, o Flamengo também não conta com Lucas Paquetá e Erick Pulgar, lesionados. Já Wallace Yan, que também não viajou para a Colômbia, não fica à disposição por escolha técnica, após atuação ruim contra o Vasco.

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Flamengo pode garantir a classificação às oitavas da Libertadores

Líder do Grupo A com sete pontos, o Flamengo pode garantir a classificação às oitavas de final com uma vitória nesta quinta. Isso porque abriria seis pontos de vantagem sobre o Independiente Medellín, atual terceiro colocado. Restando duas rodadas para o fim da fase de grupos, a equipe colombiana só poderia igualar a pontuação do Rubro-Negro. Nesse cenário, o time brasileiro levaria vantagem no critério de desempate, modificado pela Conmebol neste ano, já que venceu o primeiro confronto entre eles.

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✅ FICHA TÉCNICA

INDEPENDIENTE MEDELLÍN X FLAMENGO

4ª RODADA - GRUPO A - LIBERTADORES

📆 Data e horário: quinta-feira, 7 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Atanasio Girardot, em Medellín (COL)

📺 Onde assistir: Disney+

🟨 Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

🚩 Assistentes: Túlio Moreno (VEN) e Alberto Ponte (VEN)

🖥️ VAR: Andrés Cunha (URU)

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