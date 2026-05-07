O Flamengo enfrenta o Independiente Medellín (COL) nesta quinta-feira (7), pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores sem a presença de Leonardo Jardim. O técnico português cumprirá suspensão automática pela expulsão na partida contra o Estudiantes (ARG). Saiba onde assistir!

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Leonardo Jardim viajou com a delegação para a Colômbia, onde participará dos compromissos pré-jogo, mas não poderá comandar a partida à beira do campo. Assim, o Flamengo fica sob o comando do auxiliar técnico José Barros.

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Jardim foi expulso durante o confronto contra o Estudiantes no estádio Jorge Luis Hirschi, na Argentina, na última quarta-feira (29), durante uma confusão generalizada entre jogadores. O regulamento da competição determina a suspensão automática para o jogo seguinte, deixando o português fora do jogo contra o Medellín.

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Na ocasião, o auxiliar José Barros assumiu o Flamengo na reta final da partida contra o Estudiantes, e conduziu a entrevista coletiva pós-jogo.

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Leonardo Jardim viajou para a Colômbia, mas não poderá comandar o Flamengo no jogo da Libertadores (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

José Barros substitui Leonardo Jardim no jogo do Flamengo

José Barros faz parte da comissão técnica de Jardim há mais de 20 anos, e no Brasil, trabalhou no Cruzeiro junto com o treinador em 2025.

No início de março de 2026, após a saída de Filipe Luís, o Flamengo convidou Leonardo Jardim para assumir o comando técnico. O treinador aceitou e trouxe Barros como auxiliar. Além de Barros, Jardim trouxe os portugueses Diogo Dias e António Vieira, também auxiliares e parceiros de longa data no futebol.