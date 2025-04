Renata Fan questiona marcação do VAR na Libertadores: ‘Equívoco’

O Internacional protagonizou um empate eletrizante com o Nacional - URU por 2 a 2, na última terça-feira (22), no Estádio Beira-Rio, pela terceira rodada da Libertadores. O confronto foi marcado por multiplas intervenções do VAR. Uma delas, foi criticada pela apresentadora Renata Fan.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Durante o programa "Jogo Aberto", da emissora Band, nesta quarta-feira (23), a comunicadora não concordou com a anulação do gol do atacate Wesley. Para Renata Fan, a arbitragem de vídeo cometeu um equívoco ao realizar as linhas para marcar o impedimento na jogada.

- No gol do Wesley, não entendi nada. A linha não fez sentido. Não sei como eles (arbitragem de vídeo) traçaram, porque nem era aquele momento da jogada. Então, pra mim foi um equívoco. As outras marcações ok, também não vou ficar discutindo aqui - iniciou a apresentadora, antes de completar.

continua após a publicidade

- É a tecnologia. É o novo recurso do futebol e precisamos acreditar nela. Mas olhando, achei estranho. Não só a linha, mas o momento que em que ela foi traçada - concluiu.

Como foi o lance anulado pelo VAR?

O gol do atacante Wesley aconteceu aos 18 minutos do primeiro tempo. Em determinada fase da partida, o Nacional vencia o confronto por 2 a 0. Em uma cobrança de falta rápida do meia Bruno Henrique, na entrada da área, deu a oportunidade do camisa 21 encontrar a defesa adversário desatenta e finalizar para o fundo das redes.

continua após a publicidade

O momento de euforia foi interrompido pelo VAR. Ao analisar o lance na cabine, a arbitragem de vídeo contastou um posicionamento irregular de Wesley no momento do passe do companheiro de equipe. Asism, o tento foi anulado.

Atacante Wesley, do Internacional, teve gol anulado em partida contra Nacional, pela Libertadores (Foto: Rricardo Duarte/Internacional)

➡️ Internacional atinge marca histórica de 150 mil sócios

Internacional x Nacional

Mesmo sem o gol do camisa 21, a equipe do técnico Roger Machado conseguiu dar a volta por cima na partida. Em um segundo tempo espetacular, o Internacional conseguiu reverter a desvantagem no placar e conseguiu sair de campo com um empate por 3 a 3 com a equipe uruguaia.

Após o resultado, o Colorado assumiu momentaneamente a liderança do Grupo F da Libertadores. Vale destacar, que o clube pode deixar a posição em caso de vitória de Bahia ou Atlético Nacional. As duas equipes se enfrentam nesta quinta-feira (24), às 21h, na Arena Fonte Nova.