Escrito por Lance! • Publicada em 17/08/2024 - 12:52 • Rio de Janeiro

Silvio Santos, um dos principais nomes da TV brasileira, foi fundador e apresentador do canal SBT. O comunicador morreu neste sábado (17), mas as memórias deixadas serão eternas, como os muitos momentos marcantes que aconteceram em seus programas, e estão registrados.

Tradicional e 'carta marcada' em todo domingo a noite nas televisões das famílias brasileiras, o "Programa Silvio Santos" era apresentado pelo próprio Silvio Santos. Com uma plateia animada e diversos quadros, o programa recebeu muitas personalidades durante os anos, que participavam de desafios e gincanas.

"Jogo das 3 Pistas" era uma delas, e recebeu atletas em um divertido jogo de adivinhação, como o Neymar. No final, recebia-se uma premiação em dinheiro. Característica marcante de Silvio Santos, conhecido pela famosa frase: "Quem quer dinheiro?". Em sua participação, Neymar ganhou 280 reais de Silvio Santos, e ainda rolou um bate-papo do comunicador com o pai do jogador, no qual o apresentador confessa sua torcida ao Fluminense. Veja abaixo:

Ronaldo Fenômeno, também, teve uma participação no programa de Silvio Santos. Em um jogo de perguntas sobre futebol, acompanhado de Lívia Andrade, o apresentador recebeu o jogador em uma conversa descontraída. O registro continua disponível no perfil do youtube do "Programa Silvio Santos".

Outros atletas participaram de momentos com Silvio Santos. O comunicador, além do programa que recebia seu nome, apresentou o antigo "A Porta da Esperança", em que era realizado os desejos de telespectadores e o famoso programa de perguntas e respostas, o "Show do Milhão".

No programa que Silvio Santos realizava os desejos de brasileiros, um jovem corintiano o escreveu que o seu maior sonho era conhecer seu ídolo, o meia do Corinthians, Neto. O craque, assim, foi ao programa como o grande prêmio por trás das 'portas da esperança'. Em sua rede social, Craque Neto compartilhou registros desse momento e lamentou a morte do apresentador.

Neto foi um dos atletas que participaram em programas de Silvio Santos (Foto: Reprodução/X: @10neto)

Fora do futebol, Vitor Belfort também esteve nas telinhas com Silvio Santos. O lutador fez sua participação ao tentar conquistar o grande prêmio de um milhão de reais, que não aconteceu, já que o lutador errou a segunda pergunta. Belfort foi embora com apenas 500 reais.