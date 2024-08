Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/08/2024 - 12:32 • Rio de Janeiro (RJ)

Galvão Bueno lamentou a morte de Silvio Santos neste sábado (17). O narrador disse que o apresentador era um gênio e destacou a trajetória do carioca, desde as épocas de camelo até a fundação do SBT.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

— Morreu hoje um gênio!! Silvio Santos!! De camelô nas ruas do Rio de Janeiro a fundador e dono de uma das maiores redes de televisão do Brasil, Silvio Santos, o dono do palco, deixa uma obra gigantesca!! Das maiores, no mundo, como comunicador!! — disse.

Silvio Santos morreu na madrugada deste sábado (17), aos 93 anos. O apresentador estava internado desde o início de agosto, dias depois de receber alta médica devido a um quadro de H1N1.