Como o SBT de Silvio Santos popularizou a Copa do Brasil?

Silvio Santos morreu neste sábado (17). (Foto: Lourival Ribeiro/SBT)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/08/2024 - 12:42 • Redação do Lance!

A Copa do Brasil é uma das competições mais valorizadas no calendário nacional atualmente. Com uma premiação que ultrapassa os R$ 90 milhões para o campeão, o torneio é alvo de cobiça de todos os clubes do Brasil. Porém, nem sempre foi assim. E Silvio Santos, que morreu aos 93 anos neste sábado (17), é o grande responsável pela mudança de patamar.

+ Qual era o time de Silvio Santos?

Copa do Brasil: a aposta de Silvio Santos

Com a criação da Copa do Brasil, no ano de 1889, a competição se encontrava em estado de marginalização. Maior emissora do país, a Globo sequer fazia questão de transmitir as partidas. A competição tinha moldes diferentes do atual: apenas 32 times participavam e o único atrativo era uma vaga na Copa Libertadores.

A virada de chave aconteceu na década de 90, enquanto o SBT vivia uma fase de mudança de grade televisiva. Querido pela audiência, mas impopular com o mercado publicitário, o canal, guiado por Silvio Santos, apostou em uma mudança brusca na programação, marcada por novelas, jornalismo e uma alta aposta no futebol.

O SBT de Silvio Santos comprou os direitos da Copa do Brasil no ano de 1995, e contou com uma “ajudinha” do destino em prol da popularização. Antes escanteada no calendário brasileiro, a competição, justamente no ano em que foi transmitido pelo SBT, teve uma final de peso entre Grêmio e o Corinthians, dono de uma das maiores torcidas do país.

A glamourização da competição foi uma das grandes apostas do canal, que investiu em publicidade escrita para atrair telespectadores para o jogo. O resultado? Uma média de 42 pontos e 54 de pico de audiência no Ibope.

Anteriormente, a competição era transmitida por canais menores, como a Band e a TV Manchete. Ver uma emissora rival conseguir tanta audiência com um produto valorizado foi dolorido para a Globo, que adquiriu os direitos de transmissão da Copa do Brasil três anos depois, em 1998.

Desde então, a Globo nunca mais largou a competição enquanto marca. Desde 2017, o vínculo comercial é de exclusividade entre o torneio e a emissora, que aposta cada vez mais na propaganda do produto.

Taça da Copa do Brasil nos dias de hoje. (Foto: Dvulgação / CBF)

O sucesso tem total responsabilidade da semente plantada pelo SBT no século passado. Nos últimos anos, a emissora se reaproximou das transmissões esportivas com os direitos de competições nacionais e internacionais, como a Copa do Nordeste, a Copa Sul-Americana, a Champions League e a Europa League.