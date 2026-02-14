Cauly no São Paulo: como joga e como pode se adaptar no time de Crespo

Cauly será o novo reforço para o meio-campo do São Paulo. O jogador chega por empréstimo até o fim do ano, vindo do Bahia, e deve iniciar os treinos com o elenco já nos próximos dias.

O meia pode ser definido como um armador de característica central. Atua entrelinhas, onde consegue dar fluidez ao jogo com passes verticais e conduções curtas, mantendo a bola próxima ao corpo, o que facilita a progressão e a quebra de linhas.

(Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)















Diferentemente de uma função aberta pelos lados, no sistema de Ceni, Cauly tem liberdade para flutuar pelo corredor central, aproximar-se dos atacantes e participar ativamente da construção das jogadas. Dessa forma, consegue ditar o ritmo da equipe e potencializar sua visão de jogo, característica que ganhou destaque no Bahia sob o comando de Rogério Ceni.

No time de Crespo, existem algumas formas de adaptações para Cauly. Um caminho seria como um meio-campista mais móvel ou até mesmo como articulador, conectando meio e ataque. Uma ideia seria uma dupla com Danielzinho ou Marcos Antonio, por exemplo.

(Foto: Vinicius Silva/AGIF)

Cauly como falso 9

No Bahia, Cauly chegou a ser utilizado também como um falso 9 em algumas ocasiões. Mesmo que não seja um jogador de muito combate físico, é bom na armação.

O jogador chega como empréstimo. Entre as condições, o Bahia pediu um valor de 500 mil euros pela cessão, porém, o Lance! ouviu que o dinheiro não sairá dos cofres do Tricolor.

Isso porque o São Paulo tem um crédito com a equipe nordestina, que chega de negociações antigas. Ou seja, abaterá este valor. Vale destacar que o clube do Morumbis também não terá que pagar nenhuma multa caso Cauly enfrente o Bahia, como costuma acontecer. O atleta deve ser apresentado em breve.